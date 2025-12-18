ETV Bharat / state

19वां दीक्षांत समारोह : प्रशिक्षु जवानों ने किया हैरतअंगेज प्रदर्शन, IG गोयल ने दी बधाई

झालावाड़ में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में प्रशिक्षु जवानों का शानदार प्रदर्शन. आईजी बोले- कठोर प्रशिक्षण ही पुलिस सेवाओं में अच्छा प्रभाव लाता है.

Convocation Parade Ceremony
प्रशिक्षु जवानों ने किया हैरतअंगेज प्रदर्श (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार को 19वें बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 362 जवानों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया. ऐसे में दीक्षांत समारोह के बाद यह जवान अलग-अलग थानों में पुलिस सेवाओं के लिए रवाना हो सकेंगे. आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कोटा आईजी राजेंद्र गोयल ने शिरकत की इस दौरान कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा तथा पीटीएस कमांडेंट गोपीचंद मीणा भी मौजूद रहे. झालावाड़ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे आईजी राजेंद्र गोयल ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 362 जवानों को पुलिस सेवाओं की शुरुआत करने हेतु कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई.

इससे पूर्व परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली. दीक्षांत समारोह के दौरान ट्रेंड जवानों द्वारा शानदार डेमो प्रदर्शन भी किए गए, जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित हो गया. इस मौके पर आईजी राजेंद्र गोयल ने कहा कि गुरुवार को झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 362 प्रशिक्षुओं को पुलिस सेवा के लिए शामिल किया गया है. इनके द्वारा गुरुवार को दिए गए डेमो अभ्यास में भी यह स्पष्ट दिखा कि इनका प्रशिक्षण कितना कठोर था.

कोटा रेंज आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jhalawar)

उन्होंने कहा कि कठोर प्रशिक्षण ही पुलिस सेवाओं में अच्छा प्रभाव लाता है. ऐसे में नए रंगरूटों को बधाई देते हुए उम्मीद करता हूं कि इनके शामिल होने से पुलिस बेड़े को और मजबूती मिलेगी. प्रशिक्षु जवानों में महिला जवान भी शामिल रही. इस मौके पर पुलिस जवानों ने मार्च पास्ट, आत्मरक्षा के गुरु, कमांडो ट्रेनिंग, आपातकाल स्थिति से निपटने, भीड़ पर नियंत्रण करने का प्रदर्शन किया. वहीं, साथ-साथ पुलिस जवानों को आम लोगों से व्यवहारिकता तथा जन सेवा के कार्यों से जुड़ने के लाभ बताए गए प्रशिक्षु जवानों की हैरतअंगेज कारनामों को देखकर वहां मौजूद अधिकारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली.

पढ़ें : राजस्थान पुलिस अकादमी देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान, उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने दिया दर्जा

वहीं, पुलिस बैंड ने यहां मौजूद लोगों का खूब मनोरंजन किया. पुलिस बैंड ने कई देशभक्ति राजस्थानी धुनों को सुरों में पिरोया, जिसमें 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम सब भारतीय हैं, कदम-कदम बढ़ाए जा'...जैसे गाने शामिल रहे. वहीं, राजस्थानी धुन में मारी घूमर छे, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारा देश रही.

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE TRAINING
PARADE CEREMONY IN JHALAWAR
STUNNING PERFORMANCE
CONVOCATION PARADE CEREMONY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.