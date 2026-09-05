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BSF मेरु कैंप में पासिंग आउट परेड का आयोजन, 140 जवानों ने ली देश सेवा की शपथ

हजारीबाग के BSF मेरु कैंप में पासिंग आउट परेड समारोह हुआ. इस दौरान 140 नए प्रशिक्षित आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली.

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140 नए प्रशिक्षित आरक्षकों ने शपथ ली. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 4:17 PM IST

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हजारीबाग: सहायक प्रशिक्षण केंद्र, सीमा सुरक्षा बल, मेरू कैंप हजारीबाग के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में शनिवार को दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हो गया. समारोह में नव-प्रशिक्षित 140 आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली. इस दौरान भारत माता की जय के घोष से पूरा माहौल देशभक्ति रंग से सराबोर हो गया.

44 सप्ताह तक चली जवानों की ट्रेनिंग

देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे कुछ इसी भाव के साथ 44 सप्ताह का कठिन परिश्रम, लगन, साधना के साथ बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर दीक्षांत परेड में शामिल हुए. कदम से कदम ताल मिलाकर परेड में हिस्सा लिए जवानों सभी के दिलों को जीत लिया.

BSF मेरु कैंप में पासिंग आउट परेड का आयोजन (ETV BHARAT)

प्रशिक्षण में देश के कोने कोने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों से जवान पहुंचे. जो प्रशिक्षण लेकर बीएसएफ का अंग बन पाए हैं. भव्य पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बीएसएफ के बैंड की धुन ने पूरा माहौल देश भक्ति कर दिया.

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पासिंग आउट परेड में शामिल जवान (ETV BHARAT)

देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा देंगे जवान

प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान इन्हें शारीरिक, हथियार चलाना, विभिन्न कानून की जानकारी, अंतरराष्ट्रीय कानून की जानकारी, मानवाधिकार, आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावे खेलकूद और सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेने की भी इन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जो देश सेवा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहे हैं.

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पासिंग आउट परेड (ETV BHARAT)

जिन जवानों ने पारण परेड में हिस्सा लिया वे देश के कोने कोने में अपनी सेवा देंगे. इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी इनकी तैनाती होगी. पश्चिमी सीमांत में पंजाब, जम्मू कश्मीर क्षेत्र आते हैं. जहां इन्हें विषम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी. दीक्षांत परेड के बाद औपचारिक तौर पर सीमा सुरक्षा बल जो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, उसके सदस्य बन गए हैं. बल में कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रथम कदम रखने जा रहे हैं.

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पासिंग आउट परेड का आयोजन (ETV BHARAT)

महानिरीक्षक ने जवान के माता-पिता को दी बधाई

प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक धीरेंद्र संभाजी कुटे ने नवआरक्षकों के माता पिता एवं परिजनों को भी बधाई देते हुए कहा कि आपने सपूतों को सीमा सुरक्षा बल में भेजकर देश सेवा का में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आपके इस योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है. जवानों के माता-पिता ने खुशी जाहिर की कि उनके बेटे देश की सेवा में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं.

हजारीबाग बीएसएफ मेरु प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग लेकर जवान अब देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू करने जा रहे हैं, जो देश के साथ-साथ हजारीबाग के लिए भी गौरव का पल है.

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