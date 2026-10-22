शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर एएमयू में शोक, कुलपति ने कहा, शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति
शहजादा इदरीस बदरुद्दीन एएमयू के पूर्व कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के परिवार के प्रमुख सदस्य थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:41 PM IST
अलीगढ़: दाऊदी बोहरा समुदाय के शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने गहरा शोक व्यक्त किया है. इदरीस बदरुद्दीन का 20 अक्टूबर को मुंबई में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के छोटे भाई और एएमयू के पूर्व कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के परिवार के प्रमुख सदस्य थे.
एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है. उन्होंने कहा कि शहजादा इदरीस ने अपने जीवन के लगभग पांच दशक शिक्षा के प्रसार और शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए समर्पित रहे. विभिन्न देशों में विद्यालयों के विस्तार, पाठ्यक्रमों को बेहतर बनाने और शिक्षकों को सशक्त करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. उनके प्रयासों से शिक्षा प्राप्त करने वाले अनगिनत युवाओं के जीवन में उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी.
शिक्षा के क्षेत्र में रहा उल्लेखनीय योगदान:
शहजादा इदरीस ने वर्ष 1952 में दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मरहूम हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के घर में पैदा हुए और शिक्षा को अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया. उनके मार्गदर्शन में समुदाय के विद्यालयों के वैश्विक नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे विभिन्न देशों में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले. उन्होंने शैक्षणिक मानकों में सुधार, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी प्रोत्साहित किया.
विदेशों में भी शांति और सेवा का दिया संदेश:
शहजादा इदरीस ने यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में हिज होलीनेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया. इसके अलावा वह दुबई स्थित सुल्तान अल-बोहरा फाउंडेशन की परिषद के सदस्य भी रहे. इन जिम्मेदारियों के माध्यम से उन्होंने भारत से बाहर भी शांति, सद्भावना और सेवा के मूल्यों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया.
कुलपति प्रो. नइमा खातून ने कहा कि एएमयू का हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ गहरा और स्थायी संबंध रहा है. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उनके दो कार्यकालों के दौरान एएमयू को उनका स्नेह और उदार सहयोग प्राप्त हुआ. इस दुख की घड़ी में विश्वविद्यालय का पूरा परिवार शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
एएमयू के सहकुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान ने कहा कि शिक्षा के प्रति शहजादा इदरीस का आजीवन समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. वहीं, कुलसचिव प्रो. आसिम जफर ने उनके निधन को दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ-साथ शिक्षा और सेवा को महत्व देने वाले सभी लोगों के लिए गहरी क्षति बताया. दोनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
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