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शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर एएमयू में शोक, कुलपति ने कहा, शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति

शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर एएमयू में शोक ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: दाऊदी बोहरा समुदाय के शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) ने गहरा शोक व्यक्त किया है. इदरीस बदरुद्दीन का 20 अक्टूबर को मुंबई में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के छोटे भाई और एएमयू के पूर्व कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के परिवार के प्रमुख सदस्य थे.



एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने शहजादा इदरीस बदरुद्दीन के निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है. उन्होंने कहा कि शहजादा इदरीस ने अपने जीवन के लगभग पांच दशक शिक्षा के प्रसार और शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए समर्पित रहे. विभिन्न देशों में विद्यालयों के विस्तार, पाठ्यक्रमों को बेहतर बनाने और शिक्षकों को सशक्त करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. उनके प्रयासों से शिक्षा प्राप्त करने वाले अनगिनत युवाओं के जीवन में उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी.

शिक्षा के क्षेत्र में रहा उल्लेखनीय योगदान:

शहजादा इदरीस ने वर्ष 1952 में दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मरहूम हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के घर में पैदा हुए और शिक्षा को अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया. उनके मार्गदर्शन में समुदाय के विद्यालयों के वैश्विक नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे विभिन्न देशों में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले. उन्होंने शैक्षणिक मानकों में सुधार, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी प्रोत्साहित किया.