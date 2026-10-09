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रूपी सोरेन की यादों से जुड़ा है धनबाद का यह घर, निधन से फिर ताजा हुआ पुराना रिश्ता

इसी घर में आते थे शिबू सोरेन और रूपी सोरेन ( Etv Bharat )

धनबाद: बरवाअड्डा स्थित बरवाटोला में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन के बाद शोक का माहौल है. यहां एक ऐसा घर है, जिसका रिश्ता झारखंड आंदोलन के शुरुआती संघर्षों और शिबू सोरेन के महाजनी प्रथा के खिलाफ अभियान से जुड़ा रहा है. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, सत्तर के दशक में शिबू सोरेन अपनी पत्नी रूपी सोरेन के साथ यहां आया करते थे. यह घर उनके लिए महज ठहरने की जगह नहीं, बल्कि आंदोलन की रणनीति तैयार करने का एक अहम ठिकाना भी था. परिवार का दावा है कि आठ से नौ वर्षों तक उनका यहां लगातार आना-जाना रहा. रूपी सोरेन के निधन के बाद इस परिवार की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं.

दीवारों में बसी हैं आंदोलन की यादें