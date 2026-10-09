रूपी सोरेन की यादों से जुड़ा है धनबाद का यह घर, निधन से फिर ताजा हुआ पुराना रिश्ता
रूपी सोरेन के निधन के बाद धनबाद के बरवाटोला में शोक छाया हुआ है. उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 4:25 PM IST
धनबाद: बरवाअड्डा स्थित बरवाटोला में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन के बाद शोक का माहौल है. यहां एक ऐसा घर है, जिसका रिश्ता झारखंड आंदोलन के शुरुआती संघर्षों और शिबू सोरेन के महाजनी प्रथा के खिलाफ अभियान से जुड़ा रहा है. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, सत्तर के दशक में शिबू सोरेन अपनी पत्नी रूपी सोरेन के साथ यहां आया करते थे. यह घर उनके लिए महज ठहरने की जगह नहीं, बल्कि आंदोलन की रणनीति तैयार करने का एक अहम ठिकाना भी था. परिवार का दावा है कि आठ से नौ वर्षों तक उनका यहां लगातार आना-जाना रहा. रूपी सोरेन के निधन के बाद इस परिवार की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं.
दीवारों में बसी हैं आंदोलन की यादें
बरवाअड्डा के बरवाटोला स्थित इस घर की दीवारों में आज भी झारखंड आंदोलन के संघर्ष की यादें बसी हैं. परिवार के सदस्य गोपीकांत सोरेन बताते हैं कि उनके पिता ठाकुर दास सोरेन के घर पर शिबू सोरेन और रूपी सोरेन का लगातार आना-जाना था. यह सिलसिला सत्तर के दशक में शुरू हुआ था. उस समय शिबू सोरेन टुंडी और आसपास के इलाकों में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे. आंदोलन के दौरान रूपी सोरेन भी उनके साथ आती थीं और इस घर में दस से पंद्रह दिनों तक ठहरती थीं.
सामाजिक सहयोग, निजी लाभ नहीं
गोपीकांत सोरेन के मुताबिक, उनके पिता ठाकुरदास सोरेन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) में कार्यरत थे. इसके बावजूद उनके माता-पिता सामाजिक आंदोलन में बढ़-चढ़कर सहयोग करते थे. शिबू सोरेन और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए घर पर भोजन और रहने की व्यवस्था की जाती थी. परिवार ने यह सहयोग किसी निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि संथाल समाज की भलाई के उद्देश्य से किया.
आंदोलन के प्रमुख चेहरों का ठिकाना
गोपीकांत सोरेन बताते हैं कि इस घर में केवल शिबू सोरेन और रूपी सोरेन ही नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन से जुड़े कई प्रमुख चेहरे भी आया करते थे. इनमें विनोद बिहारी महतो और एके राय जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं. परिवार के मुताबिक, इसी घर में बैठकर आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होती थी. किस इलाके में जाना है, कहां लोगों को संगठित करना है और संथाल समाज को किस तरह आगे बढ़ाना है, इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता था.
घर की सदस्य की तरह अपनापन
परिवार के सदस्यों का कहना है कि उस दौर में रूपी सोरेन को घर की सदस्य की तरह अपनापन दिया जाता था. वह जब भी यहां आती थीं, तो घर के लोगों से घुल-मिलकर रहती थीं. आज उनके निधन की खबर ने पुराने रिश्तों और साथ बिताए दिनों की यादें फिर से ताजा कर दी हैं.
पारिवारिक आत्मीयता का रिश्ता
इस परिवार के लिए शिबू सोरेन और रूपी सोरेन का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक नहीं, बल्कि पारिवारिक आत्मीयता का भी था. परिवार के एक अन्य सदस्य और रूपी सोरेन को अपनी नानी के समान मानने वाले सुबोध कातुवाल बताते हैं कि उनके बचपन का भी इस घर से गहरा नाता रहा है. उन्होंने परिवार के बड़ों से रूपी सोरेन और शिबू सोरेन के यहां ठहरने के कई किस्से सुने हैं.
छोटी-छोटी यादें जो भावुक कर देती हैं
परिवार के सदस्य सुबोध कांत मुर्मू के मुताबिक, घर के जिस कमरे में आज बदलाव हो चुका है, उसी कमरे में कभी शिबू सोरेन बैठकर बैठकें किया करते थे. परिवार के लोगों से उन्होंने यह भी सुना है कि रूपी सोरेन को भतुआ का साग बेहद पसंद था. वह घर की महिलाओं से इसे बनाने का आग्रह करती थीं. ये छोटी-छोटी यादें आज उनके निधन के बाद परिवार के लिए बेहद भावुक कर देने वाली हैं.
स्थानीय सहयोग की अहम भूमिका
सुबोध का कहना है कि झारखंड आंदोलन किसी एक व्यक्ति के प्रयास से सफल नहीं हुआ. इसके पीछे उन तमाम लोगों का योगदान था, जिन्होंने आंदोलनकारियों को अपने घरों में जगह दी, भोजन कराया और संघर्ष के दौरान उनका साथ दिया. बरवाटोला का यह घर भी उसी दौर की एक कड़ी रहा है. यहां के परिवार ने आंदोलनकारियों को अपना समझकर सहयोग किया और आज भी उस दौर को गर्व और भावुकता के साथ याद करता है.
यादें आज भी जीवित
रूपी सोरेन अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बरवाटोला के इस घर से जुड़ी उनकी यादें आज भी जीवित हैं. कभी जिस घर में वह दस-पंद्रह दिनों तक ठहरती थीं, जहां संथाल समाज की बेहतरी और आंदोलन की रणनीतियों पर चर्चा होती थी, आज उसी घर में उनके निधन के बाद पुरानी यादें आंखें नम कर रही हैं. यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन के उन अनगिनत अनकहे अध्यायों की भी है, जिनमें स्थानीय लोगों के सहयोग और समर्पण की अहम भूमिका रही.
ठाकुर दास सोरेन का निधन पूर्व में ही हो चुका है. वह डीजीएमएस में सेम्पलर के पद पर कार्यरत थे. जबकि हीरामणि देवी (बड़ी पत्नी) का निधन 24 दिसंबर 2024 को और हरिमती देवी (छोटी पत्नी) का निधन 27 सितंबर 2026 को हुआ. छोटी पत्नी की श्राद्ध कर्म का विधि-विधान चल रहा है, जिनकी फोटो भी है.
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