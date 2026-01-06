ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर में सम्पूर्ण दर्शन के लिए मिलेगा पास, 14 मंदिरों का कर सकेंगे दर्शन, जानें डेट

अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु फरवरी से परकोटा में स्थापित देवी देवताओं के साथ ऋषि मुनि, निषाद राज, अहिल्या और शबरी के भी दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निर्धारित संख्या में पास जारी करेगा.

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं को जल्द ही अन्य स्थानों पर भी दर्शन कराए जाने की सुविधा पर सुझाव दिया गया है. उन्होंने कहाकि उसके लिए भी पास बनेगा, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति का जाना संभव नहीं है. इसका कंप्यूटर प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है. व्यवस्था होते ही पास की बुकिंग शुरू हो जाएगी.

मंदिर दर्शन पास को लेकर 23 या 24 जनवरी के बाद ट्रस्ट इस पर गंभीरता से विचार करेगा. इसके बाद फरवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक श्रद्धालु वहां पर जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोेदी आए थे, उन्होंने अपने भाषण में यह इच्छा व्यक्त की थी.

इसको लेकर मंदिर निर्माण समिति की बैठक में अयोध्या के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर संबधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ा विकास का मुद्दा था कि अयोध्या के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाएं. हालांकि यह निर्णय सभी प्रकार से राज्य सरकार के पास भेजना होगा. मंत्रिमंडल स्तर से उसकी स्वीकृति लेनी होगी.

उन्होंने बताया कि लगभग यह तय है कि पहले श्री राम हॉस्पिटल और उसके अपग्रेडेशन की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा. इसमें इस तरह की सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिसमें तात्कालिक गंभीर प्राकृतिक बीमारी का उपचार हो सके और एडवांस स्तर पर मरीजों का इलाज हो सके.