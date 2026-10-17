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बरेली में प्रेम प्रसंग विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से राहगीर की मौत

दो परिवारों की पुरानी रंजिश ने ली निर्दोष की जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला लखैता से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां दो पक्षों के बीच अचानक शुरू हुई हिंसक झड़प और फायरिंग में एक राहगीर सज्जाद अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया.

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में पड़े घायल सज्जाद को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला ले गई, लेकिन डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

जानकारी देतीं एसपी साउथ अंशिका वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) प्रेम प्रसंग की पुरानी रंजिश में तब्दील हुआ विवाद: पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी. घटना वाले दिन इसी बात को लेकर दोनों परिवार आमने-सामने आ गए और उनके बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई. बदकिस्मती से उसी समय वहां से गुजर रहे बेकसूर सज्जाद अंसारी के पैर में गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े. पुलिस ने अब इस पूरे मामले में औपचारिक मुकदमा दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं.