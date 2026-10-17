बरेली में प्रेम प्रसंग विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से राहगीर की मौत
बरेली के आंवला में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग में राहगीर सज्जाद अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:51 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला लखैता से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां दो पक्षों के बीच अचानक शुरू हुई हिंसक झड़प और फायरिंग में एक राहगीर सज्जाद अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया.
फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में पड़े घायल सज्जाद को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला ले गई, लेकिन डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
प्रेम प्रसंग की पुरानी रंजिश में तब्दील हुआ विवाद: पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि दोनों पक्षों के बीच एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी. घटना वाले दिन इसी बात को लेकर दोनों परिवार आमने-सामने आ गए और उनके बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई. बदकिस्मती से उसी समय वहां से गुजर रहे बेकसूर सज्जाद अंसारी के पैर में गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े. पुलिस ने अब इस पूरे मामले में औपचारिक मुकदमा दर्ज कर लिया है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं.
एसपी साउथ ने दी मामले की विस्तृत जानकारी: एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि मोहल्ला लखैता में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर अचानक गोलीबारी हुई थी. उन्होंने पुष्टि की कि वहां से गुजर रहे सज्जाद अंसारी गोली की चपेट में आ गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच युवक-युवती के संबंधों को लेकर पहले से मनमुटाव था और इसी रंजिश के कारण यह हिंसक मोड़ आया. पुलिस प्रशासन अब इस वारदात से जुड़े सभी अन्य तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की गहराई से जांच-पड़ताल कर रहा है.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी: घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि वारदात से जुड़े हर एक बिंदु की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की कई टीमों को आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए लगा दिया गया है. पुलिस का दावा है कि इस खूनी वारदात में शामिल सभी नामजद आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा.
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