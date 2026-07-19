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जोधपुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट में AC खराब होने से बेहाल हुए यात्री, 2 घंटे की देरी से उड़ा विमान

जोधपुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट 6E-6259 में एसी और प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल होने से यात्री परेशान हुए.

फ्लाइट में AC खराब होने से बेहाल हुए यात्री
फ्लाइट में AC खराब होने से बेहाल हुए यात्री (Photo Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 9:17 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-6259 में तकनीकी खराबी के बाद यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया यात्रियों ने वीडियो पोस्ट आरोप लगाया कि विमान के AC और केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम में खराबी आने के बाद जब कुछ यात्रियों ने सुरक्षा कारणों से उड़ान में यात्रा करने से इनकार किया, तब उन्हें विमान से उतरने पर फाइन देने की चेतावनी दी गई.

देरी से उड़ा विमान: यात्रियों ने आरोप लगाया कि दो बजकर बीस मिनट की फ्लाइट तीन बजे यात्रियों की नाराजगी के बावजूद विमान को रनवे की ओर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे वापस टर्मिनल पर लाया गया, जो स्पष्ट रूप से तकनीकी खामी को दर्शाता है. इस दौरान केबिन के अंदर यात्री लगातार परेशान होते रहे. तकनीकी समस्या दूर करने के बाद करीब 4:15 बजे फ्लाइट मुंबई के लिए रवाना हुई. यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बताते हुए वीडियो भी शेयर किए.

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AC काम नहीं कर रहा था: यात्री अजय पारीक के अनुसार, बोर्डिंग के बाद विमान के भीतर एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, जबकि बाहर का तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस था. केबिन में यात्री पसीने से तरबतर हो गए. पहले क्रू ने कहा कि इंजन शुरू होने के बाद एसी चालू हो जाएगा, लेकिन बाद में पायलट ने घोषणा की कि विमान के एसी और एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम में तकनीकी समस्या है. अजय पारीक ने आरोप लगाया कि यात्रियों को पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और विमान के दरवाजे बंद कर दिए गए, जब कुछ यात्रियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए विमान से उतरने की इच्छा जताई तो उन्हें केबिन क्रू की ओर से जुर्माना लगाए जाने के लिए कहा गई.

अभद्र व्यवहार का आरोप: यात्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि केबिन क्रू ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और समस्या स्वीकार करने की बजाय यात्रियों को ही दोषी ठहराया. इसी फ्लाइट में सवार एक अन्य यात्री अनंता ने दावा किया कि विमान के अंदर लंबे समय तक एसी बंद रहा और तकनीकी खराबी की जानकारी काफी देर से दी गई. उन्होंने यात्रियों की परेशानी और विमान को वापस टर्मिनल लाए जाने का जिक्र करते हुए एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. इस पूरे मामले पर इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों, खासकर शुल्क मांगने और केबिन क्रू के कथित अभद्र व्यवहार पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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