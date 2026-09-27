ETV Bharat / state

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एयरपोर्ट पर दिखी झारखंड की सांस्कृतिक दुर्लभ छटा, यात्रियों का तिलक-फूलों से स्वागत

यात्री को झारखंड की पारंपरिक संस्कृति समझाते एयरपोर्ट कर्मचारी ( Etv Bharat )

रांची: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में झारखंड की संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य की झलक देखने को मिली. यात्री सेवा अभियान के तहत एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. यात्रियों को तिलक लगाया गया और गुलाब का फूल देकर झारखंड की आत्मीयता से परिचय कराया गया. इस दौरान पौधों के बीज भी हरित स्मृति-चिह्न के रूप में यात्रियों को दिए गए.