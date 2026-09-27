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विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एयरपोर्ट पर दिखी झारखंड की सांस्कृतिक दुर्लभ छटा, यात्रियों का तिलक-फूलों से स्वागत

विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों का तिलक-फूलों के साथ स्वागत किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

WORLD TOURISM DAY 2026
यात्री को झारखंड की पारंपरिक संस्कृति समझाते एयरपोर्ट कर्मचारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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रांची: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में झारखंड की संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य की झलक देखने को मिली. यात्री सेवा अभियान के तहत एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. यात्रियों को तिलक लगाया गया और गुलाब का फूल देकर झारखंड की आत्मीयता से परिचय कराया गया. इस दौरान पौधों के बीज भी हरित स्मृति-चिह्न के रूप में यात्रियों को दिए गए.

यात्रियों को मिला लोक संस्कृति का अनुभव

एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण झारखंड की स्थानीय संस्कृति और विरासत रही. यहां यात्रियों को राज्य के पारंपरिक खान-पान, कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होने का अवसर मिला. एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए ऐसा माहौल बना, जिसमें यात्रा के साथ झारखंड की पहचान और लोक संस्कृति का अनुभव भी यात्रियों को मिला.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर छऊ नृत्य की विशेष प्रस्तुति (Etv Bharat)

छऊ नृत्य की विशेष प्रस्तुति

कार्यक्रम में छऊ नृत्य की विशेष प्रस्तुति ने यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया. कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से छऊ की विशिष्ट शैली और ऊर्जा को सामने रखा. तेज गति वाली मुद्राएं, युद्ध-कला से प्रेरित शारीरिक गतिविधियां और भावपूर्ण प्रस्तुति इस नृत्य की खासियत रही. छऊ नृत्य में पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और प्रकृति से जुड़े प्रसंगों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है.

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एयरपोर्ट पर नृत्य करते कलाकार (Etv Bharat)

झारखंड की समृद्ध लोक परंपरा से अवगत हुए यात्री

छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है. ऐसे में एयरपोर्ट पर इसकी प्रस्तुति ने राज्य की समृद्ध लोक परंपरा को देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों तक पहुंचाने का अवसर दिया.

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एयरपोर्ट पर छऊ नृत्य की प्रदर्शनी (Etv Bharat)

पारंपरिक शैली से यात्रियों का वेलकम

यात्री सेवा अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों के सफर को केवल आने-जाने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें झारखंड की संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव कराना रहा. एयरपोर्ट पर स्वागत की पारंपरिक शैली, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए राज्य की अलग पहचान सामने आई.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड आने वाले यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है. ऐसे आयोजनों के जरिए एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को शुरुआत में ही राज्य की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराने का प्रयास किया गया. विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम यात्रा, सेवा और संस्कृति को एक साथ जोड़ता नजर आया.

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एयरपोर्ट पर स्वागत का अतिथियों
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