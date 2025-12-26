ETV Bharat / state

रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस में लगी मशीन में आई खराबी, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, यात्री हुए परेशान

दुमका: शहर के हावड़ा डिविजन के पास रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस कार्य में लगी मशीन में खराबी हो गई. जिसकी वजह से शुक्रवार को कई ट्रेनों का परिचालन में देरी हुई. इससे दुमका स्टेशन पर कई ट्रेनों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा. ट्रेन के देरी से परिचालन होने पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.



मयूराक्षी एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से खुली

ट्रेन देरी से खुलने की वजह से सबसे अधिक परेशानी देवघर-हावड़ा मयूराक्षी एक्सप्रेस के पैसेंजर को हुई. यह ट्रेन देवघर से समय पर दुमका पहुंची. ट्रेन को दुमका से हावड़ा के लिए इसे सुबह 04.06 बजे खुलना था, लेकिन ट्रैक पर लगी मशीन की खराबी की वजह से यह ट्रेन लगभग पांच घंटे की देरी से खुली और वह 9 बजे हावड़ा के लिए रवाना हुई. इस ट्रेन में रामपुरहाट, बर्धमान, हावड़ा जाने वाले यात्रियों को दुमका रेलवे स्टेशन में कड़ाके की ठंड के बीच स्टेशन पर वक्त गुजारना पड़ा.

जानकारी देते ट्रेनयात्री (ईटीवी भारत)

दो घंटे की देरी से पहुंची रांची-दुमका-गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस

इसी तरह रांची-दुमका-गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस को तय समय 07.05 बजे दुमका पहुंचना था, लेकिन वह दुमका स्टेशन से पहले न्यू मदनपुर के समीप तकरीबन दो घंटे तक रुकी रही. यह ट्रेन दो घंटे की देरी से नौ बजे दुमका पहुंची और फिर गोड्डा के लिए रवाना हुई. इसी तरह जसीडीह-दुमका पैसेंजर ट्रेन भी दुमका स्टेशन पर देर से पहुंची. ऐसे में एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेन के यात्रियों को स्टेशन पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.