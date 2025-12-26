रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस में लगी मशीन में आई खराबी, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, यात्री हुए परेशान
दुमका में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस में लगी मशीन खराब होने से कई ट्रेनें देरी से स्टेशन पहुंची. हावड़ा जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई.
दुमका: शहर के हावड़ा डिविजन के पास रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस कार्य में लगी मशीन में खराबी हो गई. जिसकी वजह से शुक्रवार को कई ट्रेनों का परिचालन में देरी हुई. इससे दुमका स्टेशन पर कई ट्रेनों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा. ट्रेन के देरी से परिचालन होने पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
मयूराक्षी एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से खुली
ट्रेन देरी से खुलने की वजह से सबसे अधिक परेशानी देवघर-हावड़ा मयूराक्षी एक्सप्रेस के पैसेंजर को हुई. यह ट्रेन देवघर से समय पर दुमका पहुंची. ट्रेन को दुमका से हावड़ा के लिए इसे सुबह 04.06 बजे खुलना था, लेकिन ट्रैक पर लगी मशीन की खराबी की वजह से यह ट्रेन लगभग पांच घंटे की देरी से खुली और वह 9 बजे हावड़ा के लिए रवाना हुई. इस ट्रेन में रामपुरहाट, बर्धमान, हावड़ा जाने वाले यात्रियों को दुमका रेलवे स्टेशन में कड़ाके की ठंड के बीच स्टेशन पर वक्त गुजारना पड़ा.
दो घंटे की देरी से पहुंची रांची-दुमका-गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस
इसी तरह रांची-दुमका-गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस को तय समय 07.05 बजे दुमका पहुंचना था, लेकिन वह दुमका स्टेशन से पहले न्यू मदनपुर के समीप तकरीबन दो घंटे तक रुकी रही. यह ट्रेन दो घंटे की देरी से नौ बजे दुमका पहुंची और फिर गोड्डा के लिए रवाना हुई. इसी तरह जसीडीह-दुमका पैसेंजर ट्रेन भी दुमका स्टेशन पर देर से पहुंची. ऐसे में एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेन के यात्रियों को स्टेशन पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
क्या कहते हैं यात्री
देवघर-हावड़ा मयूराक्षी एक्सप्रेस के यात्रियों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में घंटों परेशान होना पड़ा. यात्रियों ने कहा कि दोपहर में उसे कोलकाता में जरूरी काम था. लेकिन ट्रेन की लेट होने से अब वह समय पर नहीं पहुंच पाएंगे. वहीं कुछ अन्य यात्रियों का कोलकाता में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, वे भी काफी निराश दिखे. हालांकि इस मामले को लेकर रेलवे के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे.
एक माह पहले जसीडीह-रामपुरहाट ट्रेन हुई थी बेपटरी
बता दें कि एक महीने पूर्व भी 27 नवंबर को रामपुरहाट से खुलकर दुमका का रास्ते जसीडीह जाने वाली रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हो गई थी. इसमें रेल ट्रैक बाधित हो गया था और कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था. उस समय भी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
