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मुंबई-कानपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव, देखें प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट

निर्माण कार्य के चलते मुंबई रेल मार्ग प्रभावित ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मुंबई रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में कसारा स्टेशन पर तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके कारण कानपुर से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जबकि छह ट्रेनों के छूटने के समय में फेरबदल हुआ है. यह नई व्यवस्था 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अलग-अलग तारीखों में लागू रहेगी.

समय में बदलाव: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. ट्रेन नंबर 22538 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस -गोरखपुर एक्सप्रेस): 9 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय रात 12:35 बजे के बजाय सुबह 4:30 बजे रवाना होगी.वहीं 18 अक्टूबर को रात 2:45 बजे और 21, 22 व 23 अक्टूबर को रात 3:30 बजे चलेगी.



ट्रेन नंबर 12107 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस -सीतापुर एक्सप्रेस): 14 अक्टूबर को शाम 4:25 बजे के बजाय शाम 5:35 बजे प्रस्थान करेगी.





ट्रेन नंबर 11079 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस): 15 अक्टूबर को शाम 3:45 बजे के स्थान पर शाम 5:35 बजे छूटेगी.



ट्रेन नंबर 22584 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस): 15 अक्टूबर को शाम 4:35 बजे के बजाय शाम 6:05 बजे रवाना होगी.

