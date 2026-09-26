मुंबई-कानपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव, देखें प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट
मुंबई-कानपुर रेल मार्ग पर सफर करने वाले ध्यान दें!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 11:44 AM IST
कानपुर: मुंबई रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में कसारा स्टेशन पर तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके कारण कानपुर से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, जबकि छह ट्रेनों के छूटने के समय में फेरबदल हुआ है. यह नई व्यवस्था 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अलग-अलग तारीखों में लागू रहेगी.
समय में बदलाव: उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है.
- ट्रेन नंबर 22538 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस -गोरखपुर एक्सप्रेस): 9 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय रात 12:35 बजे के बजाय सुबह 4:30 बजे रवाना होगी.वहीं 18 अक्टूबर को रात 2:45 बजे और 21, 22 व 23 अक्टूबर को रात 3:30 बजे चलेगी.
- ट्रेन नंबर 12107 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस -सीतापुर एक्सप्रेस): 14 अक्टूबर को शाम 4:25 बजे के बजाय शाम 5:35 बजे प्रस्थान करेगी.
- ट्रेन नंबर 11079 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस): 15 अक्टूबर को शाम 3:45 बजे के स्थान पर शाम 5:35 बजे छूटेगी.
- ट्रेन नंबर 22584 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस): 15 अक्टूबर को शाम 4:35 बजे के बजाय शाम 6:05 बजे रवाना होगी.
6 ट्रेनों का बदला गया रूट: कसारा स्टेशन पर ब्लॉक के कारण मुंबई, गोरखपुर और लखनऊ रूट की गाड़ियों को डायवर्टेड रूट से चलाया जाएगा.
- ट्रेन नंबर 12598 (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस -गोरखपुर एक्सप्रेस): 14 अक्टूबर को कल्याण-कर्जत-पुणे-मनमाड के रास्ते चलेगी.
- ट्रेन नंबर 12533 (गोमती नगर- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस): 16 अक्टूबर को जलगांव-नंदुरबार-वसई रोड-ठाणे के रास्ते चलाई जाएगी.
- ट्रेन नंबर 15066 (पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस): 17 अक्टूबर को ठाणे-वसई रोड-नंदुरबार-जलगांव होकर गुजरेगी.
- ट्रेन नंबर 22537 (गोरखपुर- लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस): 16 अक्टूबर को जलगांव-नंदुरबार-वसई रोड-ठाणे के रास्ते चलेगी.
- ट्रेन नंबर 22121 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस -लखनऊ एक्सप्रेस): 17 अक्टूबर को कल्याण-कर्जत-पुणे-मनमाड मार्ग से निकलेगी.
- ट्रेन नंबर 12107 ( लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सीतापुर एक्सप्रेस): 17 अक्टूबर को कल्याण-कर्जत-पुणे-मनमाड के रास्ते संचालित होगी.
रेलवे की अपील: रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी रेलवे पूछताछ सेवा या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम से जरूर ले लें.
यह भी पढ़ें: 2027 चुनाव से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी कानपुर को देंगे बड़ा तोहफा!, जानिए आपको क्या होगा फायदा?