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कानपुर से प्रयागराज, लखनऊ, समेत अन्य शहरों के यात्री परेशान; हरदोई भेजी गईं 320 बसें, जानिए पूरा मामला

आरएम बोले 700 से अधिक बसों का संचालन जारी है और कई बसों के रूट का दायरा बढ़ा, गुरुवार से पूरी तरह संचालन होगा बेहतर

यूपी रोडवेज बस
यूपी रोडवेज बस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 12:21 PM IST

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कानपुर: पीएम नरेंद्र मोदी सूबे को मल्लावां (हरदोई) से सबसे बड़े एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे. वहीं, दूसरी ओर इस मेगा इवेंट को देखते हुए कानपुर से परिवहन विभाग के अफसरों ने 320 बसें हरदोई भेजे है. इनमें से अधिकतर ऐसी बसें हैं, जिनका रोजाना लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली, हरिद्वार तक संचालन हो रहा था. अब बसों के न होने से शहर के सबसे बड़े बस अड्डा झकरकटी पर यात्रियों को चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

कानपुर में ये स्थिति मंगलवार देर शाम से हो गई थी और अब गुरुवार दोपहर तक बसों का संचालन रोजाना की तरह हो सकेगा. ऐसी में बुधवार को पूरे दिन ही यात्रियों के सामने बहुत विकट स्थिति रहेगी. हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज महेश कुमार का कहना है. झकरकटी बस अड्डे से 700 बसों का संचालन जारी है. अधिकतर बसों के रूट का दायरा बढ़ाया गया है. यात्रियों को कुछ परेशानियां जरूर हो सकती हैं. मगर गुरुवार से स्थिति सामान्य हो जाएगी, जो 320 बसें भेजी गई हैं, उनमें झकरकटी, किदवई नगर डिपो, फजलगंज समेत अन्य बस अड्डों की बसें शामिल हैं. वहीं, बुधवार को सबसे अधिक दिक्कतें उन यात्रियों को होंगी, जिन्हें कानपुर से हरदोई तक का सफर करना होगा.

किसी भी समस्या पर इंक्वायरी सेक्शन से लें जानकारी: आरएम रोडवेज महेश कुमार ने कहा, अगर किसी यात्री को कोई पूछताछ करनी है तो वह झकरकटी बस अड्डा पर बने इंक्वायरी सेक्शन में जाकर जानकारी कर सकता है. इसके साथ ही झकरकटी बस अड्डा के नंबर- 8726005906 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. उन्होंने कहा, बुधवार को जहां कई रूटों पर बसों का संचालन बंद है. वहीं तमाम ऐसे रूट हैं, जिन पर बसों का संचालन विस्तार किया गया है.

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