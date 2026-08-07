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रोडवेज का घाटा रोकने की कवायद: वीडियो कॉल से बस में चेक हो रहे टिकट, पूछताछ की जा रही ​रिकॉर्ड

यदि कोई सवारी बिना टिकट मिलती है, तो यात्री और कंडक्टर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

Conductor getting passengers' tickets checked via video call
वीडियो कॉल के जरिए यात्रियों के टिकट को चेक करवाती कंडक्टर (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 5:38 PM IST

4 Min Read
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कोटा: राजस्थान रोडवेज लंबे समय से घाटे में चल रही है. इसे घाटे से उबारने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के तहत रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए फील्ड फ्लाइंग के जरिए बसों की चेकिंग की जाती है. रोडवेज ने चेकिंग का हाईटेक तरीका भी खोज लिया है. अब बस चेकिंग के लिए वीडियो कॉल का सहारा लिया जा रहा है.

कोटा रोडवेज के मुख्य प्रबंधक अजय मीणा ने बताया कि रोडवेज के मैनेजिंग डायरेक्टर के निर्देश के अनुसार एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसकी पालना में सभी रूटों पर चल रही गाड़ियों को वीडियो कॉलिंग के जरिए चेक किया जा रहा है. सर्कुलर के तहत कोटा रोडवेज की गाड़ियां 300 से 400 किलोमीटर दूर होने पर भी उनकी जांच लगातार होती रहती है. ऐसा कोटा ही नहीं, दूसरे डिपो में भी किया रहा है. पूरे राजस्थान में यह सर्कुलर लागू हुआ है. सभी कंडेक्टर्स को वीडियो कॉल करके यात्रियों का टिकट चेक करने के लिए कहा जाता है.

ऐसे होती है वीडियो कॉल पर टिकट चेकिंग, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

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तीन दिल फील्ड और बाकी दिन वीडियो कॉलिंग: अजय मीणा ने बताया कि इंस्पेक्टर को तीन दिन फील्ड में चेकिंग के लिए भेजा जाता है. फील्ड चेकिंग शनिवार, रविवार और सोमवार को की जाती है. जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक उन्हें फ्री रखा जाता है. ऐसे में उन्हें इन दिनों में वीडियो कॉल से ही वाहनों को चेक करने के दिशा–निर्देश दिए गए हैं. हालांकि वीडियो कॉल से जांच शेष दिनों में भी हो रही है. ऐसे में प्रदेश में चल रही लगभग सभी बसों की जांच की जा रही है. इनमें डिपो मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर और इंस्पेक्टर्स जांच कर रहे हैं. इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वायड भी फील्ड में जाकर जांच करता है.

Conductor getting the bus checked via video call
वीडियो कॉल पर बस चेक करवाते कंडक्टर (ETV Bharat Kota)

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'लीकेज बंद, रेवेन्यू भी हो रहा जनरेट': ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर कंडक्टर को फोन करते हैं और फोन पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है. इसमें पैसेंजर की सभी टिकट्स को चेक किया जाता है. इसके अलावा यदि कोई सवारी बिना टिकट मिलती है, तो यात्री और कंडक्टर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए कैद किए गए इस वीडियो को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, जहां पर इस बस का पूरा एनालिसिस भी कर लिया जाता है. इस पूरी व्यवस्था से राजस्थान में बिना टिकट यात्रा का लीकेज रुक रहा है और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है. नए एमडी ने कई सख्त नियम बनाए हैं, जिसके चलते रोडवेज को फायदा हो रहा है.

Passenger showing his ticket on a video call
वीडियो कॉल पर अपनी टिकट दिखाता पैसेंजर (ETV Bharat Kota)

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'ऑनलाइन चेकिंग से पकड़ आ जाती है गड़बड़': उदयपुर से कोटा के बीच चलने वाली एक डीलक्स बस की कंडक्टर मनीषा मेघवाल का कहना है कि बस जैसे ही रूट पर पहुंच जाती है, उसके बाद टिकट कंप्लीट किए जाते हैं. इसी बीच वीडियो कॉल के जरिए बस की जांच शुरू होती है. वीडियो कॉल में हमें यात्रियों से टिकट के बारे में पूछना होता है. मशीन में कितनी सवारियां हैं, यह भी देख लिया जाता है. यात्रियों से पूछा जाता है कि उनका टिकट कहां से कहां का है? कहां से यात्रा शुरू की? इस पूरी बातचीत को कॉलिंग फोन पर रिकॉर्ड किया जाता है. इस रिकॉर्डिंग का एनालिसिस रोडवेज के अधिकारी करते हैं. सामने वाले अधिकारी का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी बना लिया जाता है, जिसे मुख्यालय भेजा जाता है. उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी डीलक्स बस में है. यह लगभग कंप्लीट रहती है. फिर भी कुछ गड़बड़ी मिलती है या कुछ हमसे भी छूट जाता है, तो ऑनलाइन चेकिंग से सवारी पकड़ में आ जाती है.

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