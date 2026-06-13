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हांसी रेलवे स्टेशन पर बूंद-बूंद को तरसे यात्री, भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहराया, पानी की टंकी सूखी, बोतल खरीदने को मजबूर यात्री

मूलभूत सुविधाओं की मांग: हांसी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने और जिले की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने का कार्य जारी है. हालांकि यात्रियों का कहना है कि जब तक नया स्टेशन पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को पेयजल, बैठने और छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

स्टेशन पर शेड की कमी: पेयजल संकट के साथ-साथ स्टेशन पर पर्याप्त शेड न होना भी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहा है. तपती धूप और उमस के बीच कई यात्री पेड़ों की छांव में बैठकर ट्रेनों का इंतजार करने को मजबूर हैं. विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे परिवारों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

पानी की टंकी बनी, लेकिन सप्लाई बंद: दरअसल, रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए पानी की टंकी तो बनाई गई है, लेकिन उसमें जल आपूर्ति नहीं होने के कारण वह बेकार साबित हो रही है. नतीजतन यात्रियों को बाजार से बोतलबंद पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है. यात्रियों का कहना है कि रेलवे को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए.

हांसी: जून महीने की उमस भरी भीषण गर्मी के बीच हांसी रेलवे स्टेशन पर पेयजल संकट गहराता जा रहा है. स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों यात्री विभिन्न ट्रेनों का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा. गर्मी बढ़ने के साथ यह समस्या और गंभीर होती जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

सामाजिक संगठनों के प्रयास भी पड़ रहे कम: स्टेशन पर समय-समय पर कुछ सामाजिक संगठन और समाजसेवी ठंडे पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या के मुकाबले यह प्रयास पर्याप्त नहीं हैं. पानी समाप्त होने के बाद यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और फिर उन्हें निजी दुकानों से पानी खरीदना पड़ता है.

यात्रियों ने बयां किया अपना दर्द: रेवाड़ी जाने के लिए स्टेशन पहुंची महिला यात्री चरण ने कहा कि, "स्टेशन पर पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. रेलवे की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन यहां ऐसा दिखाई नहीं देता." वहीं, भिवानी जाने के लिए स्टेशन पहुंचे प्रीतम ने कहा कि, "जून की उमस भरी गर्मी में पानी सबसे जरूरी आवश्यकता है, लेकिन स्टेशन पर इसकी उपलब्धता नहीं है. ऐसे में यात्रियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है." इसके अलावा जयपुर जाने के लिए स्टेशन आए सुभाष कुमार ने कहा कि, "पानी यात्रा के दौरान सबसे जरूरी चीज है. जब स्टेशन पर ही पानी उपलब्ध न हो तो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है." वहीं, दादरी जाने के लिए पहुंचे ईश्वर सिंह ने कहा कि, "मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है. संपन्न लोग तो बोतलबंद पानी खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब यात्रियों के लिए यह अतिरिक्त खर्च मुश्किल पैदा करता है."

अधिकारियों ने साधी चुप्पी: स्टेशन मास्टर प्रवीण सैनी ने इस मामले में मीडिया से बातचीत करने से इनकार करते हुए इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया और उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की बात कही. वहीं यात्रियों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन समस्या से अवगत होने के बावजूद समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रहा.

स्थायी समाधान की मांग: यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि स्टेशन पर पेयजल की स्थायी और पर्याप्त व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए. उनका कहना है कि भीषण गर्मी के मौसम में पानी जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. फिलहाल हांसी रेलवे स्टेशन पर पेयजल संकट यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है और लोग रेलवे प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं.

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