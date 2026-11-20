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छठ पर्व मनाकर लौटने वाले यात्रियों को इन दो ट्रेनों से मिलेगी राहत

यात्रियों को इन दो ट्रेनों से मिलेगी राहत ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए 05013/05014 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी का संचालन करने जा रही है, जो छपरा से 21 नवम्बर और आनंद विहार टर्मिनल से 22 नवम्बर को खुलेगी. इसके अलावा 05011 गोरखपुर-हडपसर (पुणे) त्यौहार विशेष ट्रेन का संचालन 21 नवम्बर (शनिवार) को होगा. पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी.



ट्रेन संख्या 05013 छपरा-आनन्द विहार विशेष ट्रेन 21 नवम्बर को छपरा से 17.00 बजे चलकर सीवान 17.52 बजे, थावे 18.35 बजे, तमकुही रोड 19.20 बजे, पडरौना 19.58 बजे, रामकोला 20.30 बजे, कप्तानगंज 21.05 बजे, गोरखपुर 22.40 बजे, खलीलाबाद 23.30 बजे, बस्ती 23.57 बजे पहुंचेगी.

दूसरे दिन गोंडा से 01.30 बजे खुल कर बुढ़वल 02.47 बजे, लखनऊ 4.40 बजे, कानपुर सेंट्रल 7.05 बजे, टूण्डला 11.02 बजे और गाज़ियाबाद से 15.07 बजे छूटकर 15.50 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी.