छठ पर्व मनाकर लौटने वाले यात्रियों को इन दो ट्रेनों से मिलेगी राहत
इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:45 PM IST
लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने छठ महापर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए 05013/05014 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी का संचालन करने जा रही है, जो छपरा से 21 नवम्बर और आनंद विहार टर्मिनल से 22 नवम्बर को खुलेगी. इसके अलावा 05011 गोरखपुर-हडपसर (पुणे) त्यौहार विशेष ट्रेन का संचालन 21 नवम्बर (शनिवार) को होगा. पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी.
ट्रेन संख्या 05013 छपरा-आनन्द विहार विशेष ट्रेन 21 नवम्बर को छपरा से 17.00 बजे चलकर सीवान 17.52 बजे, थावे 18.35 बजे, तमकुही रोड 19.20 बजे, पडरौना 19.58 बजे, रामकोला 20.30 बजे, कप्तानगंज 21.05 बजे, गोरखपुर 22.40 बजे, खलीलाबाद 23.30 बजे, बस्ती 23.57 बजे पहुंचेगी.
दूसरे दिन गोंडा से 01.30 बजे खुल कर बुढ़वल 02.47 बजे, लखनऊ 4.40 बजे, कानपुर सेंट्रल 7.05 बजे, टूण्डला 11.02 बजे और गाज़ियाबाद से 15.07 बजे छूटकर 15.50 बजे आनन्द विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वापसी में 05014 आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा त्यौहार विशेष ट्रेन 22 नवम्बर (रविवार) को आनन्द विहार टर्मिनल से 18.45 बजे चलकर गाज़ियाबाद 19.52 बजे, टूण्डला 23.47 बजे, कानपुर सेंट्रल 03.55 बजे. लखनऊ 06.25 बजे, बाराबंकी 07.22 बजे, बुढ़वल 08.17 बजे, गोंडा 09.50 बजे, बस्ती 11.24 बजे, खलीलाबाद 12.00 बजे, गोरखपुर 12.55 बजे पहुंचेगी.
वहीं, कप्तानगंज से 14.00 बजे रवाना होकर रामकोला 14.34 बजे, पडरौना 15.16 बजे, तमकुही रोड 15.50 बजे, थावे 16.45 बजे, सीवान 17.35 बजे छूटकर 18.40 बजे छपरा पहुंचेगी. इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के तीन, सामान्य द्वितीय श्रेणी के छह, सामान्य द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान के सात और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 18 कोच लगाये जाएंगे.
वहीं, ट्रेन संख्या 05011 गोरखपुर-हडपसर (पुणे) त्यौहार विशेष ट्रेन 21 नवम्बर (शनिवार) को गोरखपुर से 21.55 बजे चलकर बस्ती 23.12 बजे, मनकापुर 00.04 बजे, गोंडा 00.30 बजे, लखनऊ 02.45 बजे, कानपुर सेंट्रल 04.35 बजे, उरई 06.00 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन 08.15 बजे, बीना जंक्शन 12.05 बजे, भोपाल 14.15 बजे, इटारसी 16.20 बजे पहुंचेगी.
खंडवा से 19.08 बजे, भुसावल 21.05 बजे, तीसरे दिन मनमाड 00.15 बजे, कोपरगांव 00.52 बजे, बेलापुर 01.54 बजे, अहिल्यानगर 03.12 बजे तथा दौंड कॉर्ड लाइन से 05.58 बजे छूटकर 07.30 बजे हडपसर पहुंचेगी. इस ट्रेन में स्लीपर श्रेणी के चार, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 14 और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे.
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