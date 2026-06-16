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वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों ने सीखा CPR देना, चलती ट्रेन में डॉक्टर ने सिखाया जान बचाना

वाराणसी:दिल के दौरे की समस्या बढ़ती देख, ट्रेन में यात्रा के दौरान अचानक से तबियत बिगड़ने और हार्ट अटैक जैसी समस्या या अन्य किसी दिक्कत की वजह से किसी को जान का जोखिम हो जाता है. ऐसे में सीपीआर उसके लिए महत्वपूर्ण जीवन रक्षक भूमिका अदा करता है, लेकिन इसे देना हर किसी के बस की बात नहीं. इसलिए देश की अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस में उस समय एक अनोखा और प्रेरणादायक प्रयास हुआ जब, जब यात्रियों को जीवनरक्षक तकनीक सीपीआर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया.





इस अभिनव पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सक्षम बनाना था. प्रशिक्षण के दौरान डॉ. द्विवेदी ने हृदयाघात, अचानक बेहोशी तथा श्वास रुकने जैसी गंभीर परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के महत्व को समझाते हुए सीपीआर की बारीकियों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया.





उन्होंने बताया कि हृदय गति रुकने के बाद शुरुआती कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और सही तकनीक से दिया गया सीपीआर किसी व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है. यात्रियों ने पूरे उत्साह एवं रुचि के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया तथा जीवनरक्षक तकनीकों को सीखकर इसे अत्यंत उपयोगी एवं समाजोपयोगी पहल बताया. कई यात्रियों ने कहा कि यह प्रशिक्षण न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि किसी आपात स्थिति में किसी की जान बचाने का आत्मविश्वास भी प्रदान करता है.





डॉ. द्विवेदी ने कहा कि “सीपीआर केवल एक चिकित्सा तकनीक नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है. यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसकी मूलभूत जानकारी प्राप्त कर ले, तो असंख्य लोगों का जीवन बचाया जा सकता है. चलती ट्रेन में आयोजित यह अनूठा जन-जागरूकता अभियान यात्रियों के लिए यादगार अनुभव साबित हुआ. उन्होंने बताया यह विशेष प्रशिक्षण आगरा से वाराणसी तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में किया गया.





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