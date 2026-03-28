कोटा से गुजरेगी छह समर स्पेशल ट्रेनें, किन राज्यों के यात्रियों को होगा फायदा जानिए

रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में यात्री भार देखते हुए तीन जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की. ये सभी ट्रेनें कोटा से गुजरेगी.

कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 12:59 PM IST

कोटा: रेलवे गर्मी के सीजन में उत्तर प्रदेश से मुंबई और गुजरात को जोड़ने के लिए समर स्पेशल ट्रेन चल रहा है. रेलवे ने तीन जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की. यानी छह समर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. ये सभी ट्रेन कोटा होकर निकलेगी. इनसे मुंबई, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, सूरत, वडोदरा, आगरा व गोरखपुर समेत कई स्टेशनों की यात्रा की जा सकेगी. ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों को फायदा देगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 05017 मऊ-वलसाड समर स्पेशल 4 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 15 फेरे करेगी. इसी तरह 05018 वलसाड-मऊ समर स्पेशल 5 अप्रैल से 12 जुलाई तक 15 फेरे करेगी. मऊ-वलसाड हर शनिवार को मऊ से तड़के 3:45 बजे रवाना होगी. मध्यरात बाद 12:50 बजे कोटा और रविवार दोपहर 12:35 बजे वलसाड पहुंचेगी. वलसाड-मऊ हर रविवार दोपहर बाद 15:10 बजे को वलसाड से रवाना होगी. सोमवार तड़के 2:35 बजे कोटा व मध्यरात बाद 12:45 बजे मऊ जंक्शन पहुंचेगी. यह ट्रेन आते व जाते समय मऊ, बेल्थरा रोड, सलेमपुर, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टुंडला जंक्शन, ईदगाह (आगरा), बयाना जंक्शन, गंगापुर सिटी, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा जंक्शन, रतलाम, वड़ोदरा व सूरत रूकेगी. ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल मिलाकर 20 कोच होंगे.

आजमगढ़-बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट: ट्रेन नंबर 05183 आजमगढ़-बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट समर स्पेशल 4 अप्रैल से 11 जुलाई तक चलेगी. यह शनिवार रात 11:15 बजे आजमगढ़ से चलेगी. रविवार शाम 6:35 बजे कोटा और सोमवार सुबह 8:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. बांद्रा टर्मिनस-आजमगढ़ 6 अप्रैल से 13 जुलाई को चलेगी. यह ट्रेन सोमवार सुबह 10:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होकर रात 12:10 बजे कोटा पहुंचेगी. मंगलवार रात 8:10 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 15-15 ट्रिप करेगी. इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल के मिलाकर 20 कोच रहेंगे. यह ट्रेन आते-जाते समय बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह (आगरा), टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, औड़िहार, दुल्लहपुर, मऊ और मुहम्मदाबाद स्टेशनों पर रुकेगी.

लखनऊ के गोमती नगर से बांद्रा टर्मिनस: लखनऊ के गोमती नगर से बांद्रा टर्मिनस वीकली समर स्पेशल ट्रेन चलेगी. यह ट्रेन नंबर 05033 गोमती नगर बांद्रा टर्मिनस समर स्पेशल 6 अप्रैल से 13 जुलाई के बीच 15 ट्रिप करेगी. इसी तरह से ट्रेन नंबर 05034 बांद्रा टर्मिनस गोमती नगर समर स्पेशल 7 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच 15 ट्रिप करेगी. गोमती नगर से ट्रेन सोमवार दोपहर 2:00 बजे रवाना होगी. मंगलवार सुबह 4:00 बजे कोटा पहुंचेगी. रात 8:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन मंगलवार रात 11:00 बजे रवाना होकर बुधवार दोपहर 2:35 बजे कोटा और गुरुवार सुबह 7:45 बजे गोमती नगर पहुंचेगी. ट्रेन बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, ईदगाह (आगरा), बयाना, कोटा, नागदा, रतलाम, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी व बोरीवली स्टेशन रुकेगी.

