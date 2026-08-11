ETV Bharat / state

बिहार में मैथिली एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से भगदड़, कोच से चिंगारी और धुआं देख खिड़की से कूदे यात्री

जमुई में मैथिली एक्सप्रेस में आग ( ETV Bharat )