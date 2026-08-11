बिहार में मैथिली एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से भगदड़, कोच से चिंगारी और धुआं देख खिड़की से कूदे यात्री
जमुई में मैथिली साप्ताहिक एक्सप्रेस के एस-4 कोच से चिंगारी और धुआं देखने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई. जानें पूरा मामला. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : August 11, 2026 at 12:14 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई में बीते सोमवार की शाम कोलकाता से दरभंगा जा रही मैथिली साप्ताहिक एक्सप्रेस में अचानक अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन जमुई रेलवे स्टेशन पर निर्धारित ठहराव के बाद आगे बढ़ने ही वाली थी कि एस-4 कोच के पहियों के नीचे से तेज चिंगारी और घने धुएं का गुबार निकलने लगा. यात्रियों ने इसे आग लगने की घटना समझ लिया.
अफवाह फैलते ही चीख-पुकार और भगदड़: धूप और चिंगारी देखते ही कोच के अंदर घबराहट फैल गई. यात्रियों के बीच यह अफवाह तेजी से फैल गई कि बोगी में आग लग गई है. देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों तथा दरवाजों से कूदने लगे. पुरुष, महिलाएं और बच्चे बदहवास होकर भागने लगे.
यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन: समस्तीपुर के यात्री उपेंद्र पासवान और दरभंगा के अमित सिंह ने बताया कि वे देवघर से पूजा करके लौट रहे थे. जमुई स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जैसे ही कोच के अंदर धुआं भरने लगा, चीख-पुकार मच गई. बदहवासी में यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया. ट्रेन रुकते ही जान बचाने की होड़ मच गई और स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया.
"हम देवघर से पूजा करके लौट रहे थे. जमुई स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद जैसे ही खुली, कोच के अंदर धुआं भरने लगा, जिससे यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई."-अमित सिंह, यात्री
जांच में सामने आई वजह: घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे. जांच के बाद पता चला कि ब्रेक बाइंडिंग यानी पहियों में ब्रेक शूज चिपक जाने या तकनीकी खराबी के कारण घर्षण से धुआं और चिंगारी निकली थी. कोच में कोई आग नहीं लगी थी.
अधिकारियों ने यात्रियों को शांत कराया: रेलवे अधिकारियों और पुलिस टीम ने सूझबूझ से काम लेते हुए यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत किया. उन्होंने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की. तकनीकी टीम द्वारा बोगी की जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया.
बिना सिग्नल ट्रेन खुली, कई यात्री छूटे: हालांकि ट्रेन बिना सिग्नल दिए ही खुल गई, जिसके कारण बोगी से भागे कई यात्री छूट गए. जीआरपी थाने के एएसआई बृजेश सिंह राठौड़ ने बताया कि एस-4 बोगी में ब्रेक बाइंडिंग के कारण पहियों के पास से चिंगारी और धुआं निकला था, जिससे यात्रियों में अफवाह फैल गई और भगदड़ मच गई.
"चिंगारी और धुआं निकला जिस कारण यात्रियों में अफवाह फैल गया की आग लग गई है. जिस कारण सभी यात्रियों में भगदड़ मच गई. लोगे जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद कर भागने लगे."-बृजेश सिंह राठौड़, एएसआई, जीआरपी
क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर: जमुई रेलवे स्टेशन मास्टर नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि ट्रेन में आग लगने जैसी कोई बात नहीं थी. ब्रेक बाइंडिंग के कारण चिंगारी निकली, एसीपी करना पड़ा और फिर से समस्या आने पर दोबारा कार्रवाई की गई. जांच-पड़ताल में 30 से 45 मिनट का समय लगा, जिसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई.
"ब्रेक बाइंडिंग के कारण चिंगारी निकली थी. दो बार ACP करने के कारण 30-45 मिनट तक ट्रेन रुकी थी. जमुई रेलवे स्टेशन पर आग लगने की खबर अफवाह है."-नीतीश कुमार, रेलवे स्टेशन मास्टर, जमुई
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