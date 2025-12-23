ETV Bharat / state

एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में पैसेंजर की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-2048 से लखनऊ आ रहे पैंसेजर की मौत हो गई. मृतक की पहचान चंद्रशेखर (70) के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु से लखनऊ आ रहे थे. यात्री के परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिससे मौत का असली कारण पता चल सकेगा.

मंगलवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लखनऊ आ रहे यात्री की विमान में ही तबीयत खराब हो गई. पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट टीम को सूचना दी. जैसे ही विमान एयरपोर्ट पर उतरा, यात्री को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई. हालत खराब होते देख कृष्णा नगर स्थित लोकबंधु अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान संख्या IX-2048 से बेंगलुरु निवासी चंद्रशेखर कुमार लखनऊ में अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे. लखनऊ पहुंचने से पहले ही विमान में ही अचानक चंद्रशेखर कुमार की हालत बिगड़ने लगी. क्रू मेंबर ने इसकी सूचना पायलट को दी. इसके बाद पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान में यात्री की तबीयत खराब होने की सूचना दी.