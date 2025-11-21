ETV Bharat / state

गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे के दावों की हकीकत; 6 लिफ्ट...3 बंद, 2 एस्केलेटर...एक खराब, दो पुलों की दूरी 700 मीटर, यात्री परेशान

गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे के दावों की हकीकत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन और मुख्यालय गोरखपुर है. यहां से रोजाना 150 ट्रेनों से लाखों यात्री सफर करते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 6 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर और तीन फुट ओवर ब्रिज हैं. एक फुट ओवर ब्रिज को रेनोवेशन के लिए साल भर पहले तोड़ दिया गया. 2023 से नए फुट ओवर ब्रिज का काम लटका पड़ा है. वहीं 6 में से सिर्फ 3 लिफ्ट और एक एस्केलेटर ही काम कर रहा है. बाकी खराब पड़े हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. वहीं रेलवे प्रशासन का दावा है कि स्टेशन पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती है. सब कुछ दुरुस्त है. लेकिन स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं के लचर होने से रेलवे के दावे खोखले नजर आते हैं. फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ने से यात्रियों को होती है परेशानी. (Video Credit; ETV Bharat) प्लेटफार्म नंबर एक से 10 तक जाने के लिए एस्केलेटर और इन्हीं दो फुट ओवर ब्रिज का यात्री उपयोग कर रहे हैं. जिससे इन पर भीड़ का दबाव बढ़ गया है. सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और पैरों से लाचार यात्रियों को उठानी पड़ती है. सीढ़ियों के सहारे बड़ी मुश्किल से यॉत्री प्लेटफार्म तक पहुंचते हैं. अगर कोई अकेला है और उसके पास लगेज ज्यादा है तो परेशानी और बढ़ जाती है. लिफ्ट बंद होने काफी दिक्कत उठानी पड़ती है. वहीं कुलियों को भी इन दिक्कतों से रोज दो चार होना पड़ रहा है.