गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे के दावों की हकीकत; 6 लिफ्ट...3 बंद, 2 एस्केलेटर...एक खराब, दो पुलों की दूरी 700 मीटर, यात्री परेशान

एक फुट ओवर ब्रिज को रेनोवेशन के लिए साल भर पहले तोड़ दिया गया. 2023 से नए फुट ओवर ब्रिज का काम लटका पड़ा है.

गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे के दावों की हकीकत.
गोरखपुर स्टेशन पर रेलवे के दावों की हकीकत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 4:29 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन और मुख्यालय गोरखपुर है. यहां से रोजाना 150 ट्रेनों से लाखों यात्री सफर करते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 6 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर और तीन फुट ओवर ब्रिज हैं. एक फुट ओवर ब्रिज को रेनोवेशन के लिए साल भर पहले तोड़ दिया गया. 2023 से नए फुट ओवर ब्रिज का काम लटका पड़ा है. वहीं 6 में से सिर्फ 3 लिफ्ट और एक एस्केलेटर ही काम कर रहा है. बाकी खराब पड़े हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

वहीं रेलवे प्रशासन का दावा है कि स्टेशन पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती है. सब कुछ दुरुस्त है. लेकिन स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं के लचर होने से रेलवे के दावे खोखले नजर आते हैं.

फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ने से यात्रियों को होती है परेशानी. (Video Credit; ETV Bharat)

प्लेटफार्म नंबर एक से 10 तक जाने के लिए एस्केलेटर और इन्हीं दो फुट ओवर ब्रिज का यात्री उपयोग कर रहे हैं. जिससे इन पर भीड़ का दबाव बढ़ गया है. सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और पैरों से लाचार यात्रियों को उठानी पड़ती है. सीढ़ियों के सहारे बड़ी मुश्किल से यॉत्री प्लेटफार्म तक पहुंचते हैं. अगर कोई अकेला है और उसके पास लगेज ज्यादा है तो परेशानी और बढ़ जाती है. लिफ्ट बंद होने काफी दिक्कत उठानी पड़ती है. वहीं कुलियों को भी इन दिक्कतों से रोज दो चार होना पड़ रहा है.

दो में से एक एस्केलेटर ही काम कर रहा है.
दो में से एक एस्केलेटर ही काम कर रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

दो पुलों के बीच 700 मीटर दूरी : कुली अनिल ने बताया, एक पुराने फुट ओवर ब्रिज के टूट जाने से दो पुलों के बीच करीब 700 मीटर की दूरी बढ़ गई है. जब कई ट्रेनें एक साथ आ जाती हैं तो प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का दबाव ज्यादा हो जाता है. प्लेटफॉर्म की सीढ़िया से लेकर फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर पर चलना मुश्किल होता है. युवा असलम ने बताया, सामान ज्यादा है, लिफ्ट से नीचे जाना है. लेकिन लिफ्ट खराब होने से सामान ले जाने में परेशानी हो रही है.

लिफ्ट बंद होने से यात्रियों को परेशानी का करना पड़ता है सामना.
लिफ्ट बंद होने से यात्रियों को परेशानी का करना पड़ता है सामना. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीढ़ियां चढ़ना बड़ा ही कष्टकारी : जयदेव दुबे ने कहा, हम जैसे लोग तो सीढ़ियों से चल ले रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग और बच्चों के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़ना बड़ा ही कष्टकारी है. आज तो मैं लिफ्ट बंद देख रहा हूं. पता नहीं यह कबसे बंद है. रेल प्रशासन को इन सब सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए. सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है, जब अचानक से कोई प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है. प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ होने की वजह से यात्री स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर समय बिताते हैं.

नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण लटका पड़ा है.
नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण लटका पड़ा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

CPRO बोले- मलबा हटाया जा रहा : पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) पंकज कुमार सिंह कहते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है. प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन का कार्य हो चुका है. मलबा आदि हटाने में भी यात्रियों का ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन हकीकत यह है कि कार्यदयी संस्था निर्माण में तेजी नहीं दिखा रही है. सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर एक का फाउंडेशन तैयार है. 3 से लेकर 9 नंबर का कार्य लटका पड़ा है. जगह-जगह खुदाई से होने से यात्री परेशान हैं.

दो पुलों के बीच दूरी बढ़ने से यात्रियों को करना पड़ता है परेशानी का सामना.
दो पुलों के बीच दूरी बढ़ने से यात्रियों को करना पड़ता है परेशानी का सामना. (Photo Credit; ETV Bharat)

Last Updated : November 21, 2025 at 5:07 PM IST

