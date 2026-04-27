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गर्मी से परेशान यात्री, बस स्टैंड पर सुविधाओं की कमी, कहीं पर अस्थाई व्यवस्थाएं

ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर गर्मी में यात्री परेशान : जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो यात्रियों ने बताया कि गर्मी में यात्रियों को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है. दो टीन शेड लगे हुए हैं, जिनमें से एक शेड के नीचे पंखे की व्यवस्था नहीं है. कुर्सियां भी व्यवस्थित नहीं है. कुछ कुर्सियां तो टूटी हुईं थी. इसके साथ ही ठंडे पानी की भी सुविधा नहीं है. एक वाटर कूलर लगा हुआ है, जिसमें ठंडा पानी नहीं आ रहा. शौचालय भी अस्थाई बना हुआ है, जिसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया. हालांकि, नगर निगम की ओर से सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था है. टिकट बुकिंग की एक ही विंडो है, जहां पर यात्रियों को समय पर बसों की जानकारी नहीं मिल पा रही है. भीषण गर्मी में यात्रियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस पर रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ समय पहले ही ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड शुरू किया गया है. शुरुआत में अस्थाई व्यवस्थाएं की गई हैं.

राजधानी जयपुर के विभिन्न बस स्टैंड पर रोजाना हजारों लाखों यात्रियों का आवागमन होता है. सबसे ज्यादा जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोजाना एक लाख यात्रियों का अवगमन रहता है. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर 4 से 5000 यात्रियों, हीरापुरा बस स्टैंड पर दो से 2.5 हजार यात्रियों, दुर्गापुरा बस स्टॉपेज पर 2000 यात्रियों, चोमू पुलिया बस स्टॉपेज पर 2000 यात्रियों समेत अन्य बस स्टैंड पर हजारों यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन रहता है. कुछ जगहों पर यात्रियों को ठंडा पानी, प्रतीक्षा और शौचालय जैसी सुविधाओं की कमी होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जयपुर : प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ रही है. सूर्य देव की तपिश से लोगों का हाल खराब हो रहा है. गर्मी में बस स्टैंड पर यात्रियों को राहत देने के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से कई सुविधाएं दी जा रही हैं. जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए छाया की व्यवस्था और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है. यात्रियों के लिए एसी हॉल और पंखों की व्यवस्था है. हालांकि, कुछ जगहों पर सुविधाओं के अभाव से यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर अस्थाई व्यवस्थाएं की गई हैं. तेज गर्मी में यात्रियों को सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

सिंधी कैंप बस स्टैंड की व्यवस्था : जयपुर के सबसे बड़े सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं विकसित की गई हैं. एक नंबर प्लेटफॉर्म पर एसी वेटिंग हॉल है. अन्य प्लेटफॉर्म पर पंखों की व्यवस्था है. दो वाटर कूलर से ठंडे पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था है. कई यात्रियों ने व्यवस्थाएं अच्छी बताई तो कुछ यात्रियों का कहना था कि सुविधा और भी बेहतर होनी चाहिए. इसके अलावा दुर्गापुरा बस स्टॉपेज, चोमू पुलिया बस स्टॉपेज, चोमू बस स्टैंड समेत कई छोटे स्टेशनों पर सुविधाओं की कमी है.

टिकट बुकिंग की एक ही विंडो (ETV Bharat Jaipur)

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रोजाना एक लाख यात्रियों का आवागमन : सिंधी कैंप बस स्टैंड के चीफ मैनेजर और बस स्टैंड प्रभारी राकेश राय ने बताया कि जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड मेन है. प्रदेश के सबसे बड़े सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोजाना एक लाख यात्रियों का आवागमन होता है. राजस्थान रोडवेज के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत कई प्रदेशों की करीब 1100 बसों का रोजाना संचालन होता है. सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पांच सुलभ शौचालय हैं, जिनमें से एक शौचालय का रिनोवेशन काम करवाया जाना है. बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए ठंडे पानी के दो नए वाटर कूलर लगाए गए हैं. पुराने वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा. भविष्य में और भी नए वाटर कूलर लगाए जाएंगे. ठंडे पानी की एक परमानेंट प्याऊ लगी हुई है. एक नंबर प्लेटफॉर्म पर एसी वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक यात्रियों के लिए बैठने की छाया की व्यवस्था और पंखे लगे हुए हैं. 24 घंटे कर्मचारी रहते हैं. किसी भी यात्री को कोई समस्या आती है तो तुरंत समाधान किया जाता है.

कई जगह कुर्सियां टूटी (ETV Bharat Jaipur)

आवश्यकता अनुसार विभिन्न बस स्टैंड पर यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहे हैं. सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ही यात्रियों के बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है. समाजसेवी संस्थाए भी आगे आकर सहयोग कर सकती हैं. : राकेश राय, बस स्टैंड प्रभारी

हीरापुरा बस स्टैंड पर 220 से अधिक बसों का संचालन : अजमेर रोड पर हीरापुरा में आरएसबीटीडीए का बस स्टैंड है. हीरापुरा बस स्टैंड पर राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएसबीटीडीए) की ओर से यात्रियों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं. हीरापुरा बस स्टैंड से अजमेर रोड पर चलने वाली राजस्थान रोडवेज की 220 से अधिक बसों का संचालन होता है. इसके साथ ही 30 से 40 प्राइवेट बसों का संचालन होता है. रोजाना दो से ढाई हजार यात्रियों का आवागमन रहता है. यात्रियों को छाया में बैठने के लिए एक बड़ा शेड लगा हुआ है. दो वाटर कूलर लगे हुए हैं. दो सुलभ शौचालय की व्यवस्था है. दो सरस डेयरी की कैंटीन है. दो एसी वेटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं.

टीन की शेड के नीचे इंतजार करते यात्री (ETV Bharat Jaipur)

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दुर्गापुरा बस स्टॉपेज पर प्रतिदिन 300 बसों का संचालन : दुर्गापुरा में राजस्थान रोडवेज का बस स्टॉपेज है, जहां करीब 2000 यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन रहता है. टोंक रोड पर चलने वाली करीब 300 बसों का रोजाना संचालन होता है. यहां पर स्टाफ कम होने की वजह से बुकिंग काउंटर की समस्या है. फिलहाल एक बुकिंग काउंटर चल रहा है. नगर निगम की ओर से सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है. यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था है.

चोमू, दूदू और चाकसू बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं : चोमू पुलिया बस स्टॉपेज पर सीकर रोड पर चलने वाली बसों का संचालन होता है. चोमू पुलिया बस स्टॉपेज पर प्रतिदिन करीब 250 बसों का संचालन होता है. यहां पर करीब 2000 यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन रहता है. यहां यात्रियों के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था की गई है. वहीं, शौचालय और बैठने की व्यवस्था भी है. जयपुर के चोमू में नगर पालिका का बस स्टैंड है, लेकिन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राजस्थान रोडवेज के पास है. वर्तमान में स्टाफ की कमी के कारण बुकिंग क्लर्क नहीं है. विभिन्न स्थानों पर एजेंट के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिससे व्यवस्था में थोड़ी मजबूती मिलेगी. दूदू में राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड है. यहां पर यात्रियों के लिए छाया में बैठने और पानी की व्यवस्था है. चाकसू में भी रोडवेज का एक छोटा बस स्टैंड है, यहां पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही ठंडे पानी की प्याऊ लगवाई गई है. यात्रियों के लिए पंखे लगाए गए हैं.