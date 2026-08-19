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लोहरदगा में बस स्टैंड की नहीं बदली सूरत, नगर परिषद स्टैंड को शिफ्ट करने की बनाई है योजना

लोहरदगा में वर्षों बाद भी बस स्टैंड की सूरत नहीं बदली है. नगर परिषद ने दूसरी जगह स्टैंड को शिफ्ट करने की योजना बनाई है.

LACK AMENITIES LOHARDAGA BUS STAND
जर्जर हालत में लोहरदगा बस स्टैंड (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 12:57 PM IST

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लोहरदगा: जिले में बेहतर यात्री सुविधाओं और व्यवस्थित बस परिचालन के लिए नए बस स्टैंड की मांग लंबे समय से की जा रही है. रेलवे साइडिंग स्थित वर्तमान बस स्टैंड आधा-अधूरा निर्माण और जमीन विवाद के कारण लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाजनक साबित नहीं हो पा रहा है. अब नगर परिषद ने नए बस स्टैंड के निर्माण की दिशा में पहल शुरू कर दी है, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है.

एक करोड़ राजस्व, पर सुविधाओं का अभाव

लोहरदगा रेलवे साइडिंग में वर्ष 1995 से बस स्टैंड का संचालन हो रहा है. शुरुआत में इस बस स्टैंड से नगर परिषद को करीब ढाई लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जो वर्तमान में बढ़कर करीब एक करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसके बावजूद बस स्टैंड में यात्रियों और वाहनों के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. वर्तमान बस स्टैंड का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हो सका है.

लोहरदगा से ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

जमीन के स्वामित्व को लेकर रेलवे और नगर परिषद में विवाद

जमीन के स्वामित्व को लेकर रेलवे और नगर परिषद के बीच विवाद का मामला लंबे समय से अटका हुआ है. रेलवे इस जमीन को अपना बताती है. इस विवाद का असर बस स्टैंड की सुविधाओं और विकास पर भी पड़ रहा है. बस स्टैंड में वाहनों के पड़ाव के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. यात्रियों के लिए यात्री शेड और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं.

Lack Amenities Lohardaga Bus Stand
मूलभूत सुविधा से वंचित बस स्टैंड (ईटीवी भारत)

लोहरदगा होकर कई राज्यों के लिए गुजरती है बस

लोहरदगा से होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के लिए बसों और अन्य यात्री वाहनों का आवागमन होता है. ऐसे में व्यवस्थित बस स्टैंड की जरूरत और भी बढ़ जाती है. अब नए बस स्टैंड के निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं. नगर परिषद ने ओयन गांव के समीप जमीन की तलाश की है. नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए प्राक्कलन से संबंधित प्रस्ताव भी विभाग को भेजा गया है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो नए बस स्टैंड के निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है.

वर्तमान बस स्टैंड की समस्याओं और जमीन विवाद के बीच नए बस स्टैंड के निर्माण की पहल लोहरदगा के लोगों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है. नए बस स्टैंड के बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ वाहनों के व्यवस्थित संचालन में भी मदद मिलेगी. अब लोगों की नजर विभागीय मंजूरी और निर्माण कार्य शुरू होने पर टिकी है.

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विवादों से परेशान बस यात्री
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