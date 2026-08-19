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लोहरदगा में बस स्टैंड की नहीं बदली सूरत, नगर परिषद स्टैंड को शिफ्ट करने की बनाई है योजना

लोहरदगा: जिले में बेहतर यात्री सुविधाओं और व्यवस्थित बस परिचालन के लिए नए बस स्टैंड की मांग लंबे समय से की जा रही है. रेलवे साइडिंग स्थित वर्तमान बस स्टैंड आधा-अधूरा निर्माण और जमीन विवाद के कारण लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाजनक साबित नहीं हो पा रहा है. अब नगर परिषद ने नए बस स्टैंड के निर्माण की दिशा में पहल शुरू कर दी है, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है.

एक करोड़ राजस्व, पर सुविधाओं का अभाव

लोहरदगा रेलवे साइडिंग में वर्ष 1995 से बस स्टैंड का संचालन हो रहा है. शुरुआत में इस बस स्टैंड से नगर परिषद को करीब ढाई लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जो वर्तमान में बढ़कर करीब एक करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसके बावजूद बस स्टैंड में यात्रियों और वाहनों के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. वर्तमान बस स्टैंड का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हो सका है.

लोहरदगा से ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

जमीन के स्वामित्व को लेकर रेलवे और नगर परिषद में विवाद

जमीन के स्वामित्व को लेकर रेलवे और नगर परिषद के बीच विवाद का मामला लंबे समय से अटका हुआ है. रेलवे इस जमीन को अपना बताती है. इस विवाद का असर बस स्टैंड की सुविधाओं और विकास पर भी पड़ रहा है. बस स्टैंड में वाहनों के पड़ाव के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. यात्रियों के लिए यात्री शेड और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं.