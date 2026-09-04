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गोरखपुर में प्लेटफॉर्म पर घंटों खड़ी ट्रेन को लेकर यात्रियों ने किया जबर्दस्त हंगामा

पैच दोहरीकरण और निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म पर घंटों खड़ी हुई ट्रेन को लेकर यात्रियों ने हंगामा किया. ( ईटीवी भारत )

घंटों ट्रेन रुकने को लेकर पैसेंजरों ने हंगामा किया. (ईटीवी भारत)

ट्रेन लंबे समय तक खड़ी होने से यात्री नाराज होकर ट्रैक पर उतर गए थे. उन्हें काफी देर तक समझाया गया, फिर सुरक्षित तरीके से वापस ट्रेन में बैठाया गया. इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना कर दी गई.

वहीं इस संबंध में आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक बृजेश विश्वकर्मा ने बताया कि गोरखपुर- कैंट- उनवला रेलखंड के बीच पैच दोहारीकरण का काम चल रहा था. इसी निरीक्षण के कारण गरीब रथ एक्सप्रेस को गोरखपुर जंक्शन पर रोका गया था.

वहीं इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि रेल निरीक्षण कार्य सफल रहा है. सफल गति का परीक्षण हुआ है.

घंटों खड़ी ट्रेन को लेकर यात्रियों ने किया हंगामा. (ETV Bharat)

आरपीएफ और रेल प्रशासन की काफी मन मनोबल के बाद यह हंगामा तो शांत हुआ, लेकिन इस निरीक्षण की वज़ह से यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा.

गोरखपुर: एक तरफ रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल ई. श्रीनिवास, गोरखपुर छावनी-उनौला दोहरीकृत एवं विद्युतीकृत रेल खंड का निरीक्षण कर रहे थे. वहीं गोरखपुर के प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 के बीच मुजफ्फरपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस को 6 घंटे तक खड़ी कर दिए जाने से यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि संरक्षा और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे पर विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं.

गोरखपुर छावनी स्टेशन का निरीक्षण करते हुये रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल ई. श्रीनिवास. साथ में मंडल रेल प्रबन्धक, वाराणसी आशीष जैन एवं मंडल रेल प्रबन्धक, लखनऊ गौरव अग्रवाल. (ईटीवी भारत)

इसी क्रम में गोरखपुर छावनी-पनियहवा खंड के दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर छावनी-उनौला स्टेशनों के मध्य 7.64 किमी रेल खंड का कार्य पूर्ण होने के उपरांत, 3 सितम्बर को रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल ई. श्रीनिवास ने गोरखपुर छावनी-उनौला रेल खंड का निरीक्षण किया.

इस दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण श्री अनुज मित्तल, मंडल रेल प्रबन्धक, वाराणसी आशीष जैन, मंडल रेल प्रबन्धक, लखनऊ गौरव अग्रवाल सहित निर्माण संगठन, मुख्यालय और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

रेल संरक्षा आयुक्त मोटर ट्रॉली से ब्लॉक खंड का निरीक्षण करते हुये आगे बढ़े. उन्होंने किलोमीटर 390/13 पर स्थित स्विच एक्सटेंशन ज्वाइंट संख्या 48 का संरक्षा निरीक्षण किया.

इसके बाद किलोमीटर 387/30 पर समपार संख्या 2-सी का दोहरीकृत रेल खंड के अनुरूप किये गये बदलावों का निरीक्षण किया तथा गेटमैन के संरक्षा ज्ञान को परखा.

रेल पटरी पर दोहरीकरण का काम. (ईटीवी भारत)

निरीक्षण के अंत में रेल संरक्षा आयुक्त ने ओ.एम.एस. स्पेशल ट्रेन से उनौला से गोरखपुर छावनी रेल खंड का अधिकतम निर्धारित गति पर सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल पूरा किया और ट्रायल को सफल घोषित किया.

गोरखपुर रेलवे स्टेशन. (ईटीवी भारत)

उधर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो आनंद विहार टर्मिनल से चलकर मुजफ्फरपुर जाने के लिए गोरखपुर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर आकर खड़ी हो गई थी, काफी देर तक ट्रेन के आगे नहीं बढ़ने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ने लगी. धीरे-धीरे यह नाराजगी और समय दोनों बढ़ता गया.

शाम करीब 5:30 बजे ट्रेन की बोगी से 100 से ज्यादा यात्री नीचे उतरकर हंगामा करने लगे. कुछ यात्री प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 के ट्रैक पर भी पहुंच गए और जोरदार आवाज़ के साथ हंगामा विरोध करने लगे.

समपार फाटक का निरीक्षण करते हुये रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्व सर्किल ई. श्रीनिवास. साथ में मंडल रेल प्रबन्धक, वाराणसी आशीष जैन एवं मंडल रेल प्रबन्धक, लखनऊ गौरव अग्रवाल. (ईटीवी भारत)

बड़ी संख्या में यात्रियों के ट्रैक पर उतरने की जानकारी मिलते ही RPF की टीम मौके पर पहुंची और प्रभारी निरीक्षक बृजेश विश्वकर्मा और टीम के सदस्यों ने यात्रियों को समझाया.

ट्रैक पर रहने से होने वाले खतरे के बारे में भी बताया और उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस ट्रेन में जाने की अपील की. काफी देर तक समझाने- बुझाने के बाद यात्री ट्रैक से हटकर दोबारा ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन करीब 6 बजे रवाना हो गई.