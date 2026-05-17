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​त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: कोटा में यात्रियों ने किया हंगामा, रेलवे से मांगा मुआवजा

ट्रेन के कोटा पहुंचने पर यात्रियों ने डीआरएम के सामने भी विरोध जताया और मुआवजा मांगा.

Passengers creating a ruckus at Kota Junction
कोटा जंक्शन पर हंगामा करते यात्री (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
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कोटा: त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन नंबर 12431 में कोटा रेल मंडल में आग लगने का मामला सामने आया है. ट्रेन के कोटा पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया. उन्होंने कहा कि उनका सारा सामान जल गया है. जिसका मुआवजा उन्हें दिया जाए.

ट्रेन में करीब 3 से 4 यात्रियों के चोट भी लगी है. उनका कहना है कि उतरते समय वह गिर गए थे. अचानक आग लगने पर कुछ यात्रियों ने कूदने की कोशिश भी की. जिसके चलते वे चोटिल हो गए. ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने यह भी कहा कि उनके आगे की ट्रेन भी छूट गई है, क्योंकि ट्रेन काफी लेट हो गई है. कोटा जंक्शन पर आरपीएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान डीआरएम अनिल कालरा के सामने भी लोगों ने विरोध जताया. यात्रियों की समझाइश की जा रही है.

यात्रियों ने सुनाई आपबीती, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

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यात्री गोपाल चौहान का कहना है कि रेलवे कार्मिकों ने पहले एसएलआर कोच का सामान बचाया, हमारे सामान पर ध्यान नहीं दिया. अगर यह लोग हमारे सामान पर ध्यान देते, तो हमारा सामान भी बचाया जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन हमें पीने के पानी भी पर्याप्त उपलब्ध नहीं कराया गया. यात्री प्रतीक का कहना है कि उनका सब कुछ जल गया है, कुछ लोगों के लैपटॉप भी जल गए हैं. इसके अलावा ज्वेलरी और नकदी भी जल गया है. कपड़े भी पहनने के नहीं बचे है.

यात्रियों को दी 5 हजार की सहायता, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

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Railway officials reasoning with passengers
यात्रियों से समझाइश करते रेलवे अधिकारी (ETV Bharat Kota)

सूरत से ट्रेन में सवार हुए राजेश का कहना है कि उनकी बेटी कनक भी उनके साथ थी. आग में कुछ भी नहीं बचा है. चप्पल भी गाड़ी में ही छूट गई थी. लाखों रुपए का नुकसान हो गया है. उनके आगे हिमाचल जाने का कार्यक्रम था, लेकिन सब रद्द हो गया. फिलहाल सामान के नाम पर पहने हुए एक जोड़ी कपड़े और मोबाइल बचे. दूसरी तरफ डीआरएम ऑफिस की तरफ से ही इन लोगों को कुछ नगदी और चप्पल उपलब्ध कराई गई है.

Injured passenger at Kota Station
कोटा स्टेशन पर चोटिल यात्री (ETV Bharat Kota)

परेशान हो रहे हैं यात्री: इस दुर्घटना के बाद प्रभावित हो रही ट्रेनों में करीब आधा दर्जन के आसपास यात्री वह हैं, जिनको दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी. इसके साथ ही इस ट्रेन के चलते लेट हुई ट्रेनों में भी 10 हजार यात्री परेशान हो रहे हैं. कोटा पहुंचने में भी ट्रेनों को लेट हो रही हैं. ऐसे में कई ट्रेनों में सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को कोटा से सवार होना है, लेकिन वह भी परेशान हो रहे हैं. ट्रेन में करीब एक दर्जन के आसपास यात्री रुक गए हैं. जबकि शेष यात्री चले गए थे. ट्रेन कोटा जंक्शन पर 1:20 बजे के आसपास आई थी, लेकिन वह 2:40 बजे रवाना हुई. करीब एक घंटा 20 मिनट तक कोटा जंक्शन पर ही यात्रियों और रेलवे अधिकारियों के बीच कशमकश चलती रही.

Train standing at Kota Station
कोटा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन (ETV Bharat Kota)

हर यात्री को 5 हजार की सहायता: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है कि कुछ यात्री ट्रेन में नहीं गए हैं. उनको एफआईआर की आवश्यकता थी. उसमें देरी हो रही थी, इसलिए एफआईआर करवाई गई है. कोटा जीआरपी थाने में जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज हुई है. जिसे आगे जांच पड़ताल के लिए विक्रमगढ़, आलोट भेजा जाएगा. वहीं हर यात्री को 5 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है. जिससे कि वह आगे के टिकट कर सकते हैं, यात्रियों का जो नुकसान हुआ है. उसके संबंध में उन्हें इंश्योरेंस के जरिए पैसा मिल जाएगा.

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