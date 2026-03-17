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मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा; ट्रेन लेट होने पर जताया विरोध, दो घंटे बाद ट्रेन हुई रवाना

चित्रकूट : मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की दोपहर ट्रेन यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. यात्रियों का आरोप है कि दानापुर–वलसाड हॉलीडे स्पेशल पहले से खड़ी थी, फिर भी एक ट्रेन को हरा सिग्नल दिया गया. जिसके बाद नाराज यात्रियों ने विरोध किया. जिसके बाद अधिकारियों ने फैसला बदलते हुए हॉलीडे स्पेशल को पहले रवाना किया, तब स्थिति सामान्य हुई.

जानकारी के मुताबिक, चित्रकूट के मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. यात्रियों का आरोप है कि दूसरी ट्रेन को हरा सिग्नल देकर रवाना करने की तैयारी की गई थी, जबकि हॉलीडे स्पेशल पहले से इंतजार कर रही थी. जिसके बाद नाराज हॉलीडे स्पेशल के यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया. यात्रियों ने इंजन के आगे लाल कपड़ा दिखाकर दूसरी ट्रेन को रुकवा दिया. इस दौरान कई यात्री ट्रेन के आगे पटरी पर लेट गए. यात्रियों का कहना था कि उनकी ट्रेन पहले से लेट है, ऐसे में दूसरी ट्रेन को प्राथमिकता देना सही नहीं है. यात्रियों ने बताया कि सुबह 9:30 में हॉलीडे स्पेशल सतना रेलवे स्टेशन से छूटी थी और महज 70 किलोमीटर के सफर करने पर उसे चार घंटे लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेन को ऐसी जगह खड़ा किया गया, जहां समुचित व्यवस्था नहीं थी. यात्रियों ने बताया कि दो घंटे बाद ट्रेन रवाना की गई.



स्थिति बिगड़ते देख रेलवे अधिकारियों और चालक को हस्तक्षेप करना पड़ा. काफी समझाने और विरोध के बाद निर्णय बदला गया और दूसरी ट्रेन को रोका गया. इसके बाद हॉलीडे स्पेशल को पहले रवाना किया गया. इस संबंध में रेलवे विभाग जबलपुर डिवीजन के पीआरओ बीएन गुप्ता व स्टेशन अधीक्षक मधुकर से बात की गई. उन्होंने बताया कि ट्रेन में कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी है, ना ही किसी को हानि पहुंची है. ऐसे में इतनी लंबी दूरी के सफर में एक-दो घंटा लेट होना यह आम बात होती है. इस संबंध में ऑपरेटिंग विभाग से जरूरी जानकारी व जांच कर कार्यवाही की जाएगी.

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