बांसा पहाड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा; ट्रेन लेट पर जताई नाराजगी, DRM बोले- होगी कार्रवाई
डीआरएम कमल कुमार तलरेजा ने बताया कि उपद्रवियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 6:02 PM IST
चित्रकूट : जिले के बांसा पहाड़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार को यात्रियों ने ट्रेन के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया. यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर दो घंटे तक ट्रेन को रोकने का आरोप लगाया. उनका आरोप था कि स्टेशन पर कोई भी सुविधा नहीं है. इस दौरान यात्रियों ने जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की भी कोशिश की. सूचना पर मौके पर पहुंची आरपीएफ, जीआरपी और सिविल थाना पुलिस ने यात्रियों को समझाने का प्रयास किया. लगभग दो घंटे बाद बांसा पहाड़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो पाई.
जानकारी के मुताबिक, दानापुर स्पेशल फेयर क्लोन स्पेशल ट्रेन 16 मार्च सुबह 7:25 बजे बेंगलुरु से दानापुर की ओर निकली थी. ट्रेन को जबलपुर डिवीजन के बांसा पहाड़ रेलवे स्टेशन को बीते 17 मार्च रात करीब 9:40 बजे गुजरना था, लेकिन यह ट्रेन लगातार लेट होती गई. आरोप है कि 18 मार्च को दोपहर करीब 12:00 बांस पहाड़ रेलवे स्टेशन में खड़ी कर दी गई थी.
जिसके बाद नाराज यात्रियों ने ट्रेन के सामने खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया. इस बीच यात्रियों ने जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की कोशिश की. सूचना के बाद मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और सिविल थाना पुलिस पहुंची. अधिकारियों ने यात्रियों को समझाने का प्रयास किया. इसके बाद करीब 2 घंटे बाद बांसा पहाड़ रेलवे स्टेशन से आगे की ओर ट्रेन रवाना हो पाई है.
यात्रियों का आरोप है कि वह पहले ही लगभग 14 घंटे लेट हो गए हैं. रेलवे स्टेशन में उन्हें पिछले दो घंटे से रोककर रखा है. इस रेलवे स्टेशन में कोई भी सुविधा नहीं है. जबकि यात्रियों में वृद्ध, पुरुष, महिला और छोटे-छोटे बच्चे शामिल हैं. उनका आरोप है कि ना ही खाने की सुविधा मिल रही है और ना ही पानी. ऐसे में हम लोगों ने यह इरादा किया कि अगर ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है तो हम लोगों प्रोटेस्ट करेंगे.
उत्तर मध्य रेलवे (WCR) जबलपुर डिवीजन के डीआरएम कमल कुमार तलरेजा ने बताया कि मुंबई हावड़ा का यह व्यस्ततम रेल ट्रैक है. ट्रैक में लगातार भारी मालगाड़ी (गुड्स ट्रेन) के साथ ही पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन बना रहता है, जिसके चलते इन रेल ट्रैक पर मरम्मत का कार्य जारी रहता है. उन्होंने बताया कि कभी-कभी हमें ट्रेनों को रोकना भी पड़ता है.
उन्होंने बताया कि बांसा पहाड़ जबलपुर डिवीजन में आता है. बांसा पहाड़ के बाद प्रयागराज डिवीजन और जबलपुर डिवीजन ज्यादातर प्रयागराज डिवीजन पर निर्भर रहता है. अगले स्टेशन का प्लेटफार्म या ट्रैक खाली होता है, तभी ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाता है. उन्होंने बताया कि उपद्रवियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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