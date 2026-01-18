हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत, मेट्रो–आरआरटीएस से सीधे रेलवे स्टेशन तक बनेगा ट्रैवलेटर ब्रिज
दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन अब एक बड़े ट्रांजिट हब के रूप में बन रहा है. यहां इंटर स्टेट बस टर्मिनल मौजूद हैं.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है. रेलवे स्टेशन को मेट्रो, सराय काले खां इंटर स्टेट बस टर्मिनल (बस स्टेशन )और नए आरआरटीएस (नमो भारत) स्टेशन से सीधे जोड़ने के लिए एक आधुनिक ट्रैवलेटर ब्रिज तैयार कर लिया गया है. इस ब्रिज पर एक महीने के भीतर ट्रैवलेटर चालू कर दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बिना भीड़ व भागदौड़ के रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी.
दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब ढाई लाख यात्री ट्रेनों से आवागमन करते हैं. इनमें से लगभग 70 प्रतिशत यात्री मेट्रो स्टेशन व बस टर्मिनल की ओर से रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं. अभी यात्रियों को एक संकरी व अतिक्रमण से भरी सड़क से होकर पैदल स्टेशन पहुंचना पड़ता था. इस सड़क पर अक्सर भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी कि यात्रियों का समान लेकर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था. इससे कई बार यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है. वर्षों से चली आ रही इसी समस्या को दूर करने के लिए रेलवे, आरआरटीएस और संबंधित एजेंसियों ने ट्रैवलेटर ब्रिज की यह बड़ी सुविधा विकसित की है.
ट्रैवलेटर पर खड़े होकर पहुंच सकेंगे रेलवे स्टेशन: अधिकारियों के मुताबिक तैयार किया गया, ये ब्रिज मेट्रो स्टेशन, सराय काले खां बस अड्डे और नए आरआरटीएस स्टेशन को सीधे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा. ब्रिज पर तीन हिस्सों में ट्रैवलेटर लगाए जाएंगे. ट्रैवलेटर पर यात्री खड़े-खड़े आसानी से रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे. इससे न सिर्फ यात्रियों का समय बचेगा बल्कि भीड़ व अव्यवस्था से भी निजात मिलेगी. अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआरटीएस के हजरत निजामुद्दीन से मेरठ तक के पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही ट्रैवलेटर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे.
ट्रांजिट हब के रूप में विकसित हो रहा ये स्थान: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन अब एक बड़े ट्रांजिट हब के रूप में बन रहा है. यहां पहले से मेट्रो स्टेशन व इंटर स्टेट बस टर्मिनल मौजूद हैं. अब इनके पास ही आरआरटीएस स्टेशन भी बनकर तैयार हो चुका है. बहुत जल्द ही इस स्टेशन से भी नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा. फिलहाल नमो भारत ट्रेन दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ के मेरठ साउथ स्टेशन तक चल रही है. नमो भारत का संचालन हजरत निजामुद्दीन तक शुरू होने के बाद मेरठ, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में यात्री यहां ट्रेन बस और मेट्रो पकड़ने के लिए पहुंचेंगे, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है.
बनेंगे टिकट काउंटर और होल्डिंग एरिया: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैवलेटर के जरिए स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए फर्स्ट फ्लोर पर ही टिकट काउंटर बनाए जाएंगे. इसके बाद जिस प्लेटफॉर्म के लिए यात्री की टिकट होगी फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़े होल्डिंग एरिया के निर्माण को योजना है, जहां हजारों यात्री बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकेंगे. टिकट व ट्रेन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. बहुत जल्द ही इसका काम शुरू होगा.
"आरआरटीएस स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. उम्मीद है कि एक महीने के भीतर ट्रैवलेटर लगाकर इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा. इस सुविधा के शुरू होने से लाखों यात्रियों को सीधी और सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिलेगी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा." - हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे
