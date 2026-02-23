ETV Bharat / state

सरायकाले खां रैपिड रेल स्टेशन पर पहली बार मेरठ से दिल्ली पहुंचे यात्री, जानिए क्या कहा ?

22 फरवरी रविवार से शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल अब आम जनता के लिए खुली. 23 फ़रवरी सोमवार को यात्रियों ने साझा किए अनुभव

सरायकाले खां में स्टेशन बनने से लोगों को हो रही सुविधा
सरायकाले खां में स्टेशन बनने से लोगों को हो रही सुविधा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 3:46 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत 22 फरवरी रविवार को करने के बाद के बाद आज 23 फ़रवरी सोमवार से सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई है. दिल्ली के सरायकाले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक यात्री इस रैपिड रेल के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं. जहां पहले दिल्ली से मेरठ जाने में यात्रियों को 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था तो वहीं अब यह यात्रा यात्रियों के लिए छोटी हो गई है और महज 50 से 55 मिनट में यात्री मेरठ से दिल्ली पहुंच रहे हैं. इस रैपिड रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों के समय की बचत हो रही है.

नमो भारत रैपिड रेल के यात्रियों ने साझा किया अनुभव

वही आज सोमवार सुबह मेरठ से दिल्ली नमो भारत रैपिड रेल के माध्यम से पहुंचने वाले यात्रियों ने कहा कि सफर बहुत अच्छा रहा. महज 50 मिनट में हम आज मोदीपुरम से दिल्ली पहुंच गए हैं. जहां पहले इस यात्रा के लिए हमें 3 घंटे का समय लगता था. वही महज अब 50 मिनट में हम दिल्ली पहुंच गए हैं समय की काफी बचत हुई है.

सरायकाले खां रैपिड रेल स्टेशन पर पहली बार मेरठ से दिल्ली पहुंचे यात्री (ETV Bharat)

जाम में फंसने वाले समय की अब हो रही बचत

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई यह रेल सेवा बहुत सराहनीय कदम है इससे लोगों की यात्रा सुगम हुई है. वही यात्री अमित बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा नमो भारत रैपिड रेल में यात्रा करके. मैं मेरठ के बेगमपुर से आ रहा हूं और दिल्ली आने में महज 55 मिनट का समय लगा है. जहां पहले हमें यात्रा के दौरान जाम की भीषण समस्या से जूझना पड़ता था वहीं अब बिना जाम में फंसे कम समय में बेगमपुर से दिल्ली पहुंच गए हैं.

सरायकाले खां में स्टेशन बनने से लोगों को हो रही सुविधा

वही यात्री आस्था बताती है कि वह मेरठ से दिल्ली आई है पहले वह यात्रा कर रही थी लेकिन वह गाजियाबाद से करती थी अब दिल्ली के सरायकाले खां में स्टेशन बन गया है तो सफर बहुत सुविधाजनक हो गया है. अब मैं मेरठ से डायरेक्ट दिल्ली उतर रही हूं . मेरठ से दिल्ली आने में बहुत कम समय लगा है.

जाम में फंसने वाले समय की अब हो रही बचत- यात्री
जाम में फंसने वाले समय की अब हो रही बचत- यात्री (ETV Bharat)

मुरादनगर से 40 मिनट में यात्री पहुंच रहे दिल्ली

वही यात्री ऋतिक त्यागी बताते हैं कि वह मुरादनगर से आ रहे हैं और महज 40 मिनट में दिल्ली पहुंच गए. जहां पहले बहुत समय लगता था इस यात्रा के जरिए लोगों का समय बच रहा है अब मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ आना जाना आसान हो गया है और हम चाहते हैं कि देश में इसी तरह की कनेक्टिविटी हर शहर से हो ताकि लोगों का समय आने-जाने में बच सके. बहुत अच्छी सुविधा है .

दिल्ली से मेरठ का किराया 150 रुपया प्रति यात्री

वही हम आपको बता दे नमो भारत रैपिड रेल तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल की पटरीयों पर दौड़ रही है. हर 10 मिनट में दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली की ट्रेन उपलब्ध है. दिल्ली से मेरठ का किराया 150 रुपया प्रति यात्री है. वही इस यात्रा का यात्री खूब लुत्फ उठा रहे हैं. यात्रियों का मानना है कि इस यात्रा के माध्यम से दो शहर की कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हुई है और लोगों के समय का बचत हो रहा है.

