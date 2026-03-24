ETV Bharat / state

अचानक उत्तराखंड रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल! बाल-बाल बचे 30 से ज्यादा यात्री

चलती बस का स्टीयरिंग फेल होने से हलक में आई यात्रियों की जान, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

UTTARAKHAND ROADWAY BUS ACCIDENT
उत्तराखंड रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल (फोटो सोर्स- Passengers)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: हरिद्वार-रामनगर हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब चलती रोडवेज बस का स्टीयरिंग अचानक फेल हो गया. चालक की सतर्कता से बस को समय रहते रोका गया. जिससे सभी यात्री सुरक्षित बच गए.

दरअसल, रामनगर में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. अल्मोड़ा डिपो की रोडवेज बस संख्या UK 07 PA 2800 सुबह करीब 8 बजे सवारियां लेकर रवाना हुई थी. जो दोपहर करीब 1:30 बजे रामनगर डिपो पहुंची. यहां से भी यात्रियों को बैठाकर बस हरिद्वार के लिए निकल गई.

बस चालक नंदन सिंह के मुताबिक, हरिद्वार-रामनगर हाईवे 309 पर टांडा के पास बस करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. तभी अचानक स्टीयरिंग का संचालन फ्री हो गया. जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरने लगी. ऐसे में मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

स्टीयरिंग ने पूरी तरह काम करना कर दिया था बंद: वहीं, स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर बस को सड़क किनारे रोक दिया. चालक ने बताया कि उस समय बस का स्टीयरिंग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था. बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर हरिद्वार और काशीपुर जाने वाले थे.

यात्रियों में मचा हड़कंप, लगाए गंभीर आरोपा: अचानक बस रुकने से यात्रियों में हड़कंप मच गया और सभी लोग घबराकर बस से नीचे उतर आए. यात्रियों का आरोप है कि अल्मोड़ा से बस रवाना होने से पहले उसकी ठीक से जांच नहीं की गई, जिससे इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई.

दूसरे बस से भेजे यात्री: उधर, घटना के बाद रोडवेज प्रशासन हरकत में आया. रामनगर डिपो के एआरएम नवीन आर्य ने बताया कि सभी यात्रियों को दूसरी बस के जरिए सुरक्षित उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है. साथ ही इस मामले की सूचना अल्मोड़ा डिपो अधिकारियों को दे दी गई है.

बसों की फिटनेस जांच पर उठे सवाल: फिलहाल, चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और बसों की फिटनेस जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि अगर पहाड़ में स्टीयरिंग फेल होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

RAMNAGAR BUS STEERING FAIL
रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल
रामनगर बस एक्सीडेंट
UTC BUS STEERING FAILURE
UTTARAKHAND ROADWAY BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.