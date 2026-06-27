ETV Bharat / state

श्रीनगर गढ़वाल में ओवरटेक को लेकर विवाद, हिंसक झड़प में तीन स्थानीय युवक घायल, 10 लोग हिरासत में

राजस्थान से आए यात्रियों और स्थानीय युवकों के बीच ओवरटेक जैसे मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, पुलिस ने स्थिति काबू में की

SRINAGAR GARHWAL ASSAULT CASE
श्रीनगर में मारपीट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 27, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में शुक्रवार देर रात पौड़ी चुंगी क्षेत्र में ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. स्थानीय युवकों और राजस्थान से आए यात्रियों के बीच हुई मारपीट में तीन स्थानीय युवक घायल हो गए.

ओवरटेक को लेकर यात्रियों और स्थानीय युवकों में झड़प: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पौड़ी चुंगी क्षेत्र में एक वाहन को ओवरटेक करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई. शुरुआत में मामूली विवाद लग रहा मामला धीरे-धीरे बढ़ता गया. श्रीयंत्र टापू पहुंचते-पहुंचते तनाव ने हिंसक रूप ले लिया.

यात्रियों पर स्थानीय युवकों को पीटने का आरोप: आरोप है कि राजस्थान से कार में सवार युवकों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद स्थानीय युवकों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया गया. इस हमले में तीन स्थानीय युवक घायल हो गए. आरोप यह भी है कि मारपीट के दौरान एक स्थानीय युवक के हाथ पर दांत से काटा गया, जिससे उसे चोट आई.

पुलिस ने 10 यात्रियों को हिरासत में लिया: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान से आए 10 यात्रियों को हिरासत में ले लिया. घायलों का देर रात मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा, हालांकि पुलिस की मौजूदगी से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: ऋषिकेश में हरियाणा की युवतियों का हुड़दंग, कार में तेज आवाज में गाना बजाने पर टोका तो पुलिस से उलझीं, किया हंगामा

TAGGED:

RAJASTHANI TRAVELER ASSAULTED
CHARDHAM TRAVELER ASSAULTED
श्रीनगर गढ़वाल मारपीट केस
राजस्थानी यात्री मारपीट
SRINAGAR GARHWAL ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.