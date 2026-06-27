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श्रीनगर गढ़वाल में ओवरटेक को लेकर विवाद, हिंसक झड़प में तीन स्थानीय युवक घायल, 10 लोग हिरासत में

श्रीनगर में मारपीट ( Etv Bharat )