इंडिगो की फ्लाइट में यात्री ने की तोड़फोड़, क्रू मेंबर से अभद्रता, पुलिस के हवाले

लखनऊ: हैदराबाद से लखनऊ आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में महिला केबिन क्रू सदस्य के साथ अभद्रता की गई. आरोपी यात्री को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने सरोजिनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने यात्री के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर ली है. वहीं, यात्री की पहचान उत्तर प्रदेश के मऊ निवासी महेश के रूप में हुई है.

सरोजिनी नगर कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा ने बताया, हैदराबाद से लखनऊ आ रहे विमान में एक यात्री ने सीट के सामने लगे टेबल को तोड़ दिया. जब क्रू मेंबरों ने यात्री को रोकने का प्रयास किया तो उसने अभद्रता की.

थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा ने बताया, इंडिगो एयरलाइंस सिक्योरिटी इंचार्ज शशांक मथुर की तहरीर पर एनसीआर पंजीकृत कर ली गई है. मामले की जांच की जा रही है. यात्री के घरवालों को सूचना दे दी गई है. घरवालों ने बताया कि महेश करीब एक सप्ताह पहले शारजाह काम करने के लिए गया हुआ था. जिसे एक सप्ताह में ही वापस भेज दिया गया. इस टेंशन की वजह से महेश ने ऐसा किया.