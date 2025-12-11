ETV Bharat / state

इंडिगो की फ्लाइट में यात्री ने की तोड़फोड़, क्रू मेंबर से अभद्रता, पुलिस के हवाले

हैदराबाद से लखनऊ पहुंची थी फ्लाइट, पुलिस ने यात्री के खिलाफ एनसीआर दर्ज की.

इंडिगो एयरलाइंस
इंडिगो एयरलाइंस (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: हैदराबाद से लखनऊ आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में महिला केबिन क्रू सदस्य के साथ अभद्रता की गई. आरोपी यात्री को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने सरोजिनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने यात्री के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर ली है. वहीं, यात्री की पहचान उत्तर प्रदेश के मऊ निवासी महेश के रूप में हुई है.

सरोजिनी नगर कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा ने बताया, हैदराबाद से लखनऊ आ रहे विमान में एक यात्री ने सीट के सामने लगे टेबल को तोड़ दिया. जब क्रू मेंबरों ने यात्री को रोकने का प्रयास किया तो उसने अभद्रता की.

थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा ने बताया, इंडिगो एयरलाइंस सिक्योरिटी इंचार्ज शशांक मथुर की तहरीर पर एनसीआर पंजीकृत कर ली गई है. मामले की जांच की जा रही है. यात्री के घरवालों को सूचना दे दी गई है. घरवालों ने बताया कि महेश करीब एक सप्ताह पहले शारजाह काम करने के लिए गया हुआ था. जिसे एक सप्ताह में ही वापस भेज दिया गया. इस टेंशन की वजह से महेश ने ऐसा किया.

बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें पिछले कई दिनों से निरस्त चल रही थी. लेकिन, बुधवार से सभी विमानों ने अपने समय से उड़ान भरना शुरू कर दिया है. जिससे लोगों को काफी राहत मिली है.

यह भी पढ़ें: इंडिगो क्राइसिस पर DGCA की बड़ी कार्रवाई, इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 फीसदी की कटौती

यह भी पढ़ें: सोमवार को 562 फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोरक्वेरस ने DGCA के शो कॉज नोटिस का दिया जवाब

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
INDIGO CREW MEMBER
RUDELY BEHAVED CREW MEMBER
UP NEWS
INDIGO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.