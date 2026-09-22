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भिलाई चरोदा के केबिन में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद, रोजमर्रा के यात्री परेशान, आंदोलन की चेतावनी

भिलाई चरोदा के केबिन में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई : भिलाई चरोदा क्षेत्र में सी केबिन और डी केबिन में रुकने वाली 11 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव रेलवे ने बंद किया है.रेलवे ने जो आदेश जारी किया है,उसमें स्टेशन पर कब तक गाड़ियां नहीं रुकेंगी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है.





पहले इसे अस्थायी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन अब रेलवे ने यह भी साफ नहीं किया है कि व्यवस्था कब तक जारी रहेगी.व्यवस्था कब तक जारी रहेगी. इससेचरोदा, देवबलौदा और आसपास के गांवों के हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.

केबिन में नहीं रुक रही ट्रेनें

आपको बता दें कि इन ट्रेनों को चरोदा स्टेशन से डेढ़ किलोमीटर दूर एच केबिन में रोका जा रहा है.चरोदा में रेलवे की अप और डाउन के बीच बड़ा यार्ड है.इनके बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है. दशकों से लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव सी,जी और डी केबिन में होता आ रहा है. लेकिन अब ये ट्रेनें नहीं रुकने से यात्री परेशान हो रहे हैं.

भिलाई चरोदा के केबिन में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 हजार लोग हो रहे हैं प्रभावित

रेलवे की इस व्यवस्था से देवबलौदा, चरोदा, उरला, दादर और आसपास के गांवों के करीब 10 हजार लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आई है. सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है. वहीं रायपुर- दुर्ग के बीच ट्रेनें प्रभावित होने सूचना यात्रियों को नहीं मिलने की भी जानकारी सामने आई है.



