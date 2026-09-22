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भिलाई चरोदा के केबिन में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद, रोजमर्रा के यात्री परेशान, आंदोलन की चेतावनी

भिलाई चरोदा में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है.

Passenger train stoppages issue at Bhilai
भिलाई चरोदा के केबिन में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
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भिलाई : भिलाई चरोदा क्षेत्र में सी केबिन और डी केबिन में रुकने वाली 11 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव रेलवे ने बंद किया है.रेलवे ने जो आदेश जारी किया है,उसमें स्टेशन पर कब तक गाड़ियां नहीं रुकेंगी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है.


पहले इसे अस्थायी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन अब रेलवे ने यह भी साफ नहीं किया है कि व्यवस्था कब तक जारी रहेगी.व्यवस्था कब तक जारी रहेगी. इससेचरोदा, देवबलौदा और आसपास के गांवों के हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.

केबिन में नहीं रुक रही ट्रेनें
आपको बता दें कि इन ट्रेनों को चरोदा स्टेशन से डेढ़ किलोमीटर दूर एच केबिन में रोका जा रहा है.चरोदा में रेलवे की अप और डाउन के बीच बड़ा यार्ड है.इनके बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है. दशकों से लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव सी,जी और डी केबिन में होता आ रहा है. लेकिन अब ये ट्रेनें नहीं रुकने से यात्री परेशान हो रहे हैं.

भिलाई चरोदा के केबिन में यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 हजार लोग हो रहे हैं प्रभावित

रेलवे की इस व्यवस्था से देवबलौदा, चरोदा, उरला, दादर और आसपास के गांवों के करीब 10 हजार लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आई है. सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है. वहीं रायपुर- दुर्ग के बीच ट्रेनें प्रभावित होने सूचना यात्रियों को नहीं मिलने की भी जानकारी सामने आई है.

इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक भूपेश बघेल और अहिवारा विधायक डोमनलाल कौसेंवाड़ा से मुलाकात की और स्टॉपेज बहाल करने की मांग रखी. लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा.

सी और डी केबिन पर कई सालों से लोकल ट्रेनें रुकती रही हैं.अब रेलवे यह कह रहा है कि यहां स्टेशन नहीं है, इसलिए ट्रेन नहीं रुकसकती. यदि रेलवे ने आगे निर्णय नहीं लिया तो उग्र प्रदर्शन होगा- रामकुमार सूर्यवंशी,आम आदमी

वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि मामले में तकनीकी समस्या नजर आ रही है. ट्रैक बढ़ने के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं.उन्होंने बताया कि जीएम और डीआरएम से लगातार चर्चा चल रही है और जल्द समाधान की कोशिश की जा रही है.

आपको बता दें कि भिलाई चरोदा क्षेत्र में बने केबिन में यात्री ट्रेनों के नहीं रुकने से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है.क्योंकि स्कूल,कॉलेज, नौकरीपेशा और रेलवे के कर्मचारी भी लोकल पैसेंजर के भरोसे ही आवागमन करते थे.लेकिन अब ट्रेनों के नहीं रुकने से इस क्षेत्र में रहने वाली जनता के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.

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