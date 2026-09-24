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कोडरमा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की बोगी में लगी आग, कोच को काटकर किया गया अलग

कोडरमा जंक्शन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई, बाद में आग पर पाया गया काबू.

KODERMA STATION
पैसेंजर ट्रेन में अचानक लगी आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 6:05 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
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कोडरमा: हजारीबाग टाउन होते हुए बरकाकाना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में गुरुवार को अचानक से आग लग जाने से अफरा- तफरी मच गई. अगलगी की यह घटना पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी में हुई. ऐसे में समय रहते रेल कर्मियों ने ट्रेन के पीछे वाले कोच को काटकर अलग कर दिया, इसके बाद आरपीएफ की मदद से रेल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया.

कुछ ही देर बाद कोडरमा स्टेशन से रवाना होने वाली थी ट्रेन

शुरुआत में, सात अग्निशमन यंत्रों और रेलवे परिसर में लगे नल से पाइप के सहारे आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. बता दें कि 53373 कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर कोडरमा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर खड़ी थी और 3 बजकर 15 मिनट में यह कोडरमा स्टेशन से रवाना होने वाली थी.

ट्रेन यात्री और स्टेशन मास्टर के बयान (Etv Bharat)

यात्रियों ने रेल कर्मियों को अगलगी की जानकारी दी

जानकारी के अनुसार ट्रेन के जिस अंतिम कोच में आग लगी थी, वह दिव्यांगों के लिए आरक्षित थी, ऐसे में उसमें एक भी यात्री सवार नहीं था, जबकि दूसरी बोगी में यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए थे. प्लेटफार्म संख्या एक पर मैजूद यात्रियों ने समय रहते रेल कर्मियों को ट्रेन की अंतिम बोगी से निकलने वाले धुएं की जानकारी दी.

KODERMA STATION
आग पर काबू पाते रेल कर्मियों (Etv Bharat)

तत्परता से आग पर पाया गया काबू

आग बुझाने में आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में आरपीएफ कर्मी मौजूद थे, इधर मौके पर मौजूद स्टेशन मास्टर विकास कुमार ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन कुछ देर में खुलने ही वाली थी, इससे पहले इसके अंतिम बोगी से धुंआ निकलने की जानकारी यात्रियों के द्वारा दी गई. इसके बाद तत्परता से आग पर काबू पाया गया. बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह से बुझा दिया.

इधर, ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में बैठने के दौरान अचानक कुछ जलने की बू आने लगी, जब उन लोगों ने ट्रेन से बाहर आकर देखा, तो पाया कि उनके जस्ट पीछे वाली बोगी में आग लगी हुई है और उसमें से धुआं निकल रहा है.

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Last Updated : September 24, 2026 at 6:12 PM IST

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