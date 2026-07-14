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ऊर्जाधानी में रेल यात्रियों का सफर मुश्किल, मालगाड़ी के नीचे दबी यात्री ट्रेनों की आवाज, लोकल एक्सप्रेस सब लेट

कोरबा में यात्री ट्रेनों का बुरा हाल है. स्थानीय व्यापारी से लेकर आम जनता लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की लेटलतीफी से परेशान हैं.

Railway management bows
ऊर्जाधानी में रेल यात्रियों सफर मुश्किल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 1:27 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 1:57 PM IST

7 Min Read
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कोरबा : भारत के मानचित्र पर 'ऊर्जाधानी' के नाम से विख्यात कोरबा जिला, देश के बिजलीघरों को रोशनी देता है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर जोन की तिजोरी में सालाना लगभग 7 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व भरने वाला कोरबा जिला यात्री सुविधाओं के मामले में खुद अंधेरे में है. ​कोरबा के रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. एक ओर जहां मालगाड़ियों (कोयला रेक) के लिए रेलवे का पूरा तंत्र 24 घंटे मुस्तैद रहता है, वहीं यात्री ट्रेनों के लिए समय-सारणी महज एक कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है. स्थानीय यात्रियों का आरोप है कि मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को अक्सर आउटर या छोटे स्टेशनों पर घंटों खड़ा कर दिया जाता है. मूल स्टेशन से भी ट्रेनों को लेट से छोड़ा जाता है.

रायपुर बिलासपुर और नागपुर जाने वाले यात्री परेशान

​कोरबा के व्यापारी जो बिलासपुर, रायपुर या नागपुर तक व्यापार के सिलसिले में जाते हैं. वे लेटलतीफी के कारण अपने कार्य समय पर पूरे नहीं कर पा रहे. ​कोचिंग और उच्च शिक्षा के लिए बिलासपुर जाने वाले सैकड़ों विद्यार्थी रोज की देरी से परेशान रहते हैं. इसी तरह गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के हॉस्पिटल में जाने वाले मरीज और उनके परिजनों के लिए यह देरी जानलेवा साबित हो सकती है.

Freight trains getting signals
मालगाड़ियों को मिल रहा सिग्नल, यात्री ट्रेनें लेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
लोग तलाश लेते हैं दूसरे विकल्प ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण लोग दूसरा विकल्प तलाश लेते हैं सिर्फ कोरबा से छूटने वाली ट्रेन ही लेट नहीं रहती, बल्कि यहां पहुंचने के मामले में भी ट्रेन अक्सर लेट हैं. हसदेव एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है, जिससे आम आदमी एक दिन में रायपुर जाकर फिर वापस आ सकता है. लेकिन यह ट्रेन भी समय से नहीं चल रही है. अक्सर यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से दो या तीन घंटे देरी से कोरबा के रेलवे स्टेशन पहुंचती है. ट्रेनों की बिगड़ी चल के कारण लोग दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं.
ऊर्जाधानी में रेल यात्रियों सफर मुश्किल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
​रेल प्रशासन को नहीं दिखती यात्रियों की पीड़ा ​रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का अक्सर यह तर्क होता है कि लाइन क्षमता का अभाव है. कई तकनीकी कारण भी गिन जाते हैं. दरअसल कोरबा से प्रतिदिन लगभग 45 से 50 रैक कोयला डिस्पैच किया जाता है. जो देश के अलग-अलग हिस्सों के पावर प्लांट को प्रदान किया जाता है. ताकि ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा सके.
Railway management bows
मालागाड़ियों के आगे रेल प्रबंधन नतमस्तक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजनाओं का दावा लेकिन धरातल में सब नदारद
लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 7 हजार करोड़ का राजस्व इसी पटरी से आता है, तो बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवश्यक बजट और प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही? पिछले कई वर्षों से कोरबा-धरमजयगढ़ रेल परियोजना और स्थानीय स्टेशनों के आधुनिकीकरण के बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन धरातल पर बदलाव नदारद है.

जन-आंदोलन की भी तैयारी
​कोरबा के जागरूक नागरिक अब आंदोलन की तैयारी में हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभियान तेजी पकड़ रहा है. स्थानीय नागरिक संघ का कहना है कि यात्री ट्रेनों को मालगाड़ियों के पीछे न खड़ा किया जाए. ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए. यदि कोई ट्रेन निर्धारित समय से अधिक विलंब से चलती है, तो उसका कारण सार्वजनिक किया जाए और यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा दी जाए.

कोरबा से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें
कोरबा शहर से गिनती की एक्सप्रेस ट्रेन ही परिचलित हो रही हैं. उनकी चाल भी अक्सर बिगड़ी हुई रहती है. सुबह 6:30 बजे हसदेव एक्सप्रेस(कोरबा से रायपुर), सुबह 9:50 बजे वैनगंगा एक्सप्रेस(यशवंतपुर-बेंगलुरु तक, रविवार और गुरुवार), सुबह 11:35 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस(अमृतसर तक), शाम 4:10 बजे विशाखापट्टनम एक्सप्रेस(विशाखापट्टनम तक), रात 8:35 बजे शिवनाथ एक्सप्रेस(इतवारी, नागपुर तक), रात 9:30 बजे कोरबा टीवीसी एक्सप्रेस(कोचुवेली तक, बुधवार और शुक्रवार) फिलहाल कुल मिलाकर इन्हीं 6 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कोरबा से होता है. इनके अलावा ना तो किसी ट्रेन की यहां से पासिंग है और ना तो कोई ठहराव. सिर्फ इन्हीं ट्रेनों पर कोरबा की जनता पूरी तरह से निर्भर है. ज्यादातर ट्रेन साउथ की तरफ जाती है और वह भी समय पर नहीं चल रही हैं.


चार लोकल और मेमू ट्रेन भी लेट
एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा सुबह 6 बजकर 50 मिनट बजे रायपुर मेमू, 8:15 बजे रायपुर पैसेंजर, दोपहर 1:30 बजे गेवरा रोड बिलासपुर मेमू और रात के 9:30 बजे कोरबा बिलासपुर मेमू ट्रेनों का संचालन भी किया जाता है. ये ट्रेनें भी ज्यादातर समय लेट ही चलती हैं. इन ट्रेनों से ज्यादातर निचले तबके के कामकाजी और रोज सफर करने वाले लोग सफर करते हैं.


रेल सुविधाओं के मामले में कोरबा का है बुरा हाल
रेल संघर्ष समिति के सदस्य आशीष गुप्ता कहते हैं कि रेल सुविधा के मामले में यहां की जनता को जिस प्रकार से छला जा रहा है, वो निंदनीय है. पूरे देश और प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई जिला है, तो वह कोरबा जिला है. यहां से केवल दोहन का काम किया जा रहा है. कोयला लेकर जा रहे हैं, कोयला पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों को रोक दिया जाता है.

विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस यहां से शाम 4 बजे छूटती है, लेकिन कई दिन वह 7 बजे छूट रही है. रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है. सुविधाओं के नाम पर पूरी तरह से छला जा रहा है. रेलवे के जो अधिकारी हैं, वह केवल दोहन का काम कर रहे हैं. शिकायत करने के बाद में उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता - आशीष गुप्ता, सदस्य, रेल संघर्ष समिति

कनेक्टिंग ट्रेन भी छूट जाती है
स्थानीय निवासी आरिफ खान का कहना है कि कोरबा में यात्री सुविधाओं को लेकर के कई बार बड़े आंदोलन भी हुए हैं. लेकिन बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा हमेशा छलावा ही किया जाता है. आए दिन ट्रेन की आवाजाही इतनी बुरी है कि 12:00 की ट्रेन शाम को 5:00 बजे छूट रही है.

मान लीजिए हमें सुबह 9 बजे सारनाथ यदि पकड़ना है,तो सुबह वाली ट्रेन रात को 1 बजे वहां पहुंचती. जब दूसरे स्टेशन पहुंचते हैं, तो ट्रेन ही छूट जाती है. इससे शहर में लोग काफी परेशान है. हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो भी मांग रखी जाती है. उसे भी केंद्र के द्वारा कभी पूरी नहीं किया जाता है- आरिफ खान, स्थानीय निवासी

यथासंभव सही समय पर किया जाता है संचालन
वहीं इस पूरे मामले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर पीआरओ संतोष कुमार का कहना है की कोरबा से बड़ी तादात में कोयला लदान होता है. यात्री ट्रेनों का भी यथासंभव सही समय पर संचालन किया जाता है. यात्रियों को असुविधा न हो इसका ध्यान रखा जाता है.

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Last Updated : July 14, 2026 at 1:57 PM IST

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