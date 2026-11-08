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टला बड़ा हादसा : पटरी पर पानी पंपिंग के डीजल इंजन से टकराई पैसेंजर ट्रेन, जल्दबाजी में छोड़ गए थे किसान

झालावाड़ : जूनाखेड़ा रेलवे स्टेशन के नजदीक कोटा-अकलेरा पैसेंजर ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. ट्रेन रेलवे पटरी पर पानी पंपिंग के डीजल इंजन से टकरा गई. पैसेंजर ट्रेन के इंजन के नीचे यह मशीन फंस गई. यह दुर्घटना शनिवार शाम के दौरान हुई है. इस संबंध में सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे. स्थानीय पुलिस भी सूचना मिलने पर आ गई थी. इस मामले में आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रामगंजमंडी भोपाल रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट को कुछ नजर आया, जिसपर उन्होंने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाया. इसके बावजूद लोहे की एक मशीन से इंजन टकरा गया, लेकिन कैटल गार्ड होने की वजह से ज्यादा नुकसान इंजन में नहीं हुआ. इसके बाद जब देखा गया तो यह पानी पंपिंग का डीजल इंजन था, जिसे आरपीएफ की टीम ने मौके से जप्त कर लिया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है. प्रारंभिक सूचना यह मिली है कि कोई ट्रैक्टर इसे लेकर जा रहा था और उससे यह नीचे गिरा है.

अवैध रूप से पार कर रहे थे ट्रैक्टर से पटरी पर : रामगंजमंडी-भोपाल नई रेल लाइन पर ट्रेन नंबर 59840 कोटा अकलेरा पैसेंजर ट्रेन जूना खेड़ा से निकलकर अकलेरा की तरफ जा रही थी, तभी शाम 5:15 पर यह घटना हुई थी. स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहां पर एक ट्रैक्टर चालक खेतों में पानी देने वाले डीजल इंजन को घसीट कर ले जा रहा था. चालक ने अवैध तरीके से रेल पटरी से डीजल इंजन को निकालने की कोशिश की. इस कोशिश में ट्रैक्टर तो निकल गया, लेकिन डीजल इंजन लाइनों में ही फंसा रह गया. इसके बाद ट्रैक्टर चालक में पटरियों पर उलझे डीजल इंजन को निकालने की कोशिश की. हालांकि, इस दौरान ट्रेन को आती देख ट्रैक्टर चालक डीजल इंजन को पटरी पर ही फंसा छोड़ कर भाग खड़ा हुआ.

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रुकते-रुकते भी टकराई ट्रेन : पटरी पर डीजल इंजन नजर आने पर लोको पायलट ने सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, लेकिन रुकते रुकते भी ट्रेन का इंजन पानी पंप करने वाले डीजल इंजन से टकरा गया. हालांकि, ट्रेन की रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा टल गया. टक्कर के समय रफ्तार अधिक रहती तो बड़ा हादसा हो सकता था. लोको पायलट ने यात्रियों और स्थानीय लोगों की मदद से डीजल इंजन को पटरी से हटाया और ट्रेन को आगे रवाना किया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची झालावाड़ सिटी आरपीएफ ने डीजल इंजन को जप्त कर लिया है. बाद में आरपीएफ ने इस डीजल इंजन को अकलेरा से वापस लौटते समय ट्रेन में रखवा कर रात 9:30 बजे झालावाड़ सिटी स्टेशन पहुंचाया.