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हरियाणा रोडवेज की बस में यात्री को आया हार्ट अटैक, ड्राइवर-कंडक्टर ने सूझबूझ से बचाई जान

हिसार में हरियाणा रोडवेज की बस में एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आ गया जिसके बाद ड्राइवर-कंडक्टर ने यात्री की जान बचा ली.

Passenger suffers heart attack on Haryana Roadways bus driver and conductor save his life
हरियाणा रोडवेज की बस में यात्री को आया हार्ट अटैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 4:43 PM IST

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हिसार : हरियाणा रोडवेज की बस में एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आया जिसके बाद ड्राइवर-कंडक्टर ने अपनी सूझबूझ, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए यात्री की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.

बस में यात्री की बिगड़ी तबीयत : पूरी घटना हरिद्वार से हिसार आ रही रोडवेज बस की है जिसमें हिसार कैंट के नजदीक एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो कांपने लगा और कुछ ही देर में सीट के नीचे गिरकर बेहोश हो गया. यात्री की हालत देखकर बस में मौजूद चालक महेंद्र और परिचालक सुरेश ने तुरंत स्थिति को संभाला. इसके बाद उन्होंने बस में मौजूद अन्य यात्रियों से भी सलाह-मशविरा किया और यात्री को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया. इसके बाद ड्राइवर ने बिना देरी किए बस को सीधे हिसार के नागरिक अस्पताल की ओर ले जाने का फैसला किया.

बस को अस्पताल ले गए : ड्राइवर महेंद्र ने बताया कि हिसार कैंट के पास यात्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी हालत बिगड़ गई थी. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की मदद करना उनका नैतिक कर्तव्य है. यात्रियों की सहमति और सहयोग से उन्होंने बस को अस्पताल पहुंचाया, ताकि यात्री को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके. परिचालक सुरेश ने बताया कि यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बस में ही प्राथमिक मदद देने का प्रयास किया गया. इसके बाद बिना समय गंवाए उसे अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल की इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया, जिसके बाद उसकी हालत स्थिर बताई गई.

बस में सवार यात्री ने क्या कहा ? : बस में सवार यात्री सावंत गोस्वामी ने बताया कि व्यक्ति अचानक बेसुध होकर गिर गया था और वह बोल भी नहीं पा रहा था. उन्होंने चालक से बस को सीधे अस्पताल ले जाने के लिए कहा. चालक और परिचालक ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बस को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां यात्री को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया.

इंसानियत का फर्ज निभाया : हरियाणा रोडवेज के जिला प्रधान जोगिंद्र ने चालक महेंद्र और परिचालक सुरेश की इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि रोडवेज के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर इंसानियत का फर्ज भी निभाते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने का काम किया, जिससे उसकी जान बचाने में मदद मिली. उन्होंने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और मानवीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को विभाग की ओर से सम्मानित किए जाने की मांग की, ताकि अन्य कर्मचारी भी जरूरत के समय इसी तरह मानवता की मिसाल पेश करें.

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