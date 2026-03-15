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किच्छा रेलवे स्टेशन पर एक घंटे तक टिकट काउंटर रहा बंद, यात्रियों का फूटा गुस्सा

किच्छा रेलवे स्टेशन पर दिखी अव्यवस्था, एक घंटे तक टिकट काउंटर रहा बंद, यात्रियों में दिखा आक्रोश, अधिकारियों ने जवाब देने से किया इंकार

KICHHA RAILWAY STATION
किच्छा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भीड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 8:09 PM IST

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रुद्रपुर: किच्छा रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह टिकट काउंटर बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. खराब मौसम के कारण करीब एक घंटे तक टिकट वितरण बंद रहा, जिससे सैकड़ों यात्री बिना टिकट यात्रा करने की स्थिति में पहुंच गए. जब इस मामले में स्टेशन मास्टर से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया, जिससे यात्रियों में नाराजगी और बढ़ गई.

किच्छा रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर बंद करने से हुई असुविधा: बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के किच्छा रेलवे स्टेशन पर 15 मार्च की सुबह उस समय अव्यवस्था का माहौल बन गया, जब सुबह करीब 10 बजे से टिकट काउंटर पर टिकट मिलना अचानक बंद हो गया. बताया जा रहा है कि खराब मौसम और तकनीकी समस्या के कारण टिकट वितरण प्रभावित हुआ. करीब एक घंटे तक टिकट न मिलने के कारण स्टेशन पर लंबी कतारों में खड़े यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के मुताबिक, सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने-अपने गंतव्य तक जाने के लिए टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे. इसी दौरान सुबह 10 बजे के बाद अचानक टिकट काउंटर से टिकट देना बंद कर दिया गया. लगभग 11 बजे के आसपास दोबारा टिकट कटने शुरू हुए, लेकिन तब तक ट्रेन आने का समय काफी करीब आ चुका था.

Kichha Railway Station
किच्छा रेलवे स्टेशन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसी समय 55312 लालकुआं–कासगंज पैसेंजर ट्रेन के आने का निर्धारित समय सुबह 11:10 बजे था, जो लालकुआं से चलकर किच्छा होते हुए कासगंज और बरेली की ओर जाती है. इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए काफी संख्या में यात्री स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे. टिकट काउंटर बंद होने के कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा था और उनका धैर्य धीरे-धीरे जवाब देने लगा.

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टिकट काउंटर पर भीड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसके अलावा काठगोदाम से चलकर गोरखपुर जाने वाली मथुरा धाम मेला स्पेशल ट्रेन संख्या 05030 के लिए भी काफी संख्या में यात्री स्टेशन पर मौजूद थे. टिकट न मिलने की वजह से दोनों ट्रेनों के यात्रियों में चिंता और नाराजगी बढ़ने लगी. ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से लगभग पांच मिनट पहले ही टिकट काउंटर दोबारा खोला गया, लेकिन इतने कम समय में सभी यात्रियों को टिकट मिल पाना संभव नहीं हो पाया.

यात्रियों की हुई फजीहत: कई यात्रियों को मजबूरी में बिना टिकट ही यात्रा करने की स्थिति का सामना करना पड़ा. इस दौरान यात्रियों ने स्टेशन के अंदर मौजूद स्टेशन मास्टर से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया. यात्री सचिन, अंकित समेत अन्य लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि टिकट नहीं मिल रहा है और इंटरनेट या बिजली की समस्या है तो इसकी जिम्मेदारी यात्रियों पर कैसे डाली जा सकती है.

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टिकट के लिए लाइन में लगी महिलाएं (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बिना टिकट यात्रा के दौरान किसी यात्री को पकड़ा जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं, इस घटना के बाद यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए. ताकि, यात्रियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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