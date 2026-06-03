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कोर्ट में दो मामले: बस का टायर फटने से यात्री का काटना पड़ा पैर, 17 लाख की मिली क्षतिपूर्ति, जेडीए से मांगा जवाब

चालक ने माना कि बस के टायरों का रोडवेज सही रख-रखाव नहीं करता. इसके चलते टायर फटा और फर्श टूटने से यात्री को चोट आई.

District and Sessions Court
जिला एवं सेशन न्यायालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 7:58 PM IST

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जयपुर: जयपुर मेट्रो की एमएसीटी मामलों की विशेष कोर्ट ने रोडवेज प्रशासन की लापरवाही से बसों का सही मेंटेनेंस नहीं होने व घिसे टायर्स पर इन्हें चलाने को गंभीर माना है.वहीं बस के घिसे टायर फटने से एक यात्री के पैर काटने पर रोडवेज प्रशासन व चालक को संयुक्त तौर पर जिम्मेदार माना है. कोर्ट ने रोडवेज को निर्देश दिया है कि वे प्रार्थी को 17,06,457 की क्षतिपूर्ति 6 फीसदी ब्याज सहित दें. कोर्ट ने यह आदेश जगतपुरा निवासी सुरेश कुमार गोडीवाल की क्लेम याचिका पर दिया.

अधिवक्ता मनीष जैन ने बताया कि 28 मई 2022 को प्रार्थी सुरेश कुमार अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रोडवेज की बस में बैठकर जयपुर से कांवट जा रहे थे. सुबह करीब 11:30 बजे बडिया की चौकी के पास अचानक तेज धमाके के साथ बस के पीछे का टायर फट गया. टायर पुराना व घिसा हुआ था व उसकी रबड़ उखड़ चुकी थी. टायर फटने के दबाव से बस के फर्श की लोहे की चद्दर फट गई.

पढ़ें: जयपुर: करंट से मौत मामले में डिस्कॉम की लापरवाही साबित नहीं, 79.50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा खारिज

प्रार्थी सुरेश कुमार, टायर के ठीक ऊपर वाली सीट पर बैठे थे, इसलिए लोहे के टुकड़े और चद्दर उनके पैरों में जा घुसे. इससे वे गंभीर घायल हो गए और उसे 17 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. वहां पर जहां उसके कई ऑपरेशन हुए व रॉड डाली गई. लेकिन संक्रमण के कारण उसका पैर काटना पड़ा. सुनवाई के दौरान रोडवेज प्रशासन ने जवाब में कहा कि यह अपरिहार्य दुर्घटना थी और चालक की लापरवाही नहीं थी. लेकिन चालक महेंद्र कुमार शर्मा ने माना कि बस के टायरों का रोडवेज सही रख-रखाव नहीं करता है. इसके चलते ही टायर फटा और फर्श टूटने से यात्री को चोट आई.

पढ़ें: टायर फटने से दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड नहीं, बीमा कंपनी आश्रितों को दे 1.65 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति - MACT Court Order in Road Accident

कुंती विहार आवासीय योजना के नियमन मामले में जेडीए से मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गजसिंहपुरा में पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की कुंती विहार आवासीय योजना में माैके पर यथास्थिति को बरकरार रखा है. वहीं जेडीए सहित अन्य पक्षकारों को इस आवासीय योजना के नियमन करने के संंबंध में जवाब देने के लिए कहा है. मामले की आगामी सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में रखी है. हाईकोर्ट ने यह निर्देश शैलेन्द्र सिंह शेखावत की याचिका पर दिया.

पढ़ें: वाहन की क्लेम राशि नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर लगाया हर्जाना

अधिवक्ता विकास सोमानी ने बताया कि प्रार्थी पिछले 15 सालों से कुंती विहार आवासीय योजना में अपने भूखंडों पर मकान बनाकर व बिजली कनेक्शन लेकर रह रहे हैं. जेडीए ने पूर्व में 2015 में मौके पर पीटी सर्वे किया. वहीं पीआरएन जोन-18 ने यहां पर नियमन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और एक मार्च 2024 को जेडीए ने योजना में नियमन कैंप लगाने का आदेश निकाला.लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते यह कैंप नहीं लग पाया.इस दौरान ही भू–माफियाओं ने सहकारी समिति के साथ मिलकर उनके मकानों व जमीन पर कब्जे का प्रयास किया. जिसकी रिपोर्ट मानसरोवर पुलिस थाने में दर्ज कराई. वहीं मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने उनके मामले में मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.

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