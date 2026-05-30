अलवर में सवारियों से भरी रोडवेज बस पलटी, कई यात्री हुए घायल
अलवर से जयपुर की ओर जा रही रोडवेज बस में करीब 40 सवारियां थीं.
Published : May 30, 2026 at 6:41 PM IST
अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा गांव में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए. घटना की सूचना पर अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल भिजवाया. दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बस अलवर से जयपुर की ओर जा रही थी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि शनिवार को अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बस पलटने की सूचना मिली. तुरंत अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 5 से 6 लोग इस घटना में गंभीर घायल हुए हैं. जिन्हें एंबुलेंस के जरिए अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया. फिलहाल घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है. वहीं मालाखेड़ा अस्पताल के एंबुलेंस चालक नरेंद्र ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और एंबुलेंस में घायलों को लेकर अलवर जिला अस्पताल आए.
पढ़ें: बड़ा हादसा : नागौर में रोडवेज बस और कार की टक्कर, 4 की मौत
एंबुलेंस चालक नरेंद्र ने बताया कि घटना स्थल पर गाड़ी रोड से करीब 5-7 फीट नीचे एक कच्चे खेत में पलट गई. इस घटना के दौरान बस में करीब 40 सवारियां मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि इसमें कई लोगों के हाथ, पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई. जिन्हें तुरंत उपचार के लिए भिजवाया गया. मौके पर जमा भीड़ ने बस के अंदर से सवारियों को निकाला. नरेंद्र ने बताया कि बस अलवर से जयपुर की ओर जा रही थी. इस दौरान अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गयी और कच्चे खेत में पलट गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि बस पलटने पर तुरंत मौके पर पहुंचे. बस में से सवारियों को निकालने में मदद की.