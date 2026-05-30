ETV Bharat / state

अलवर में सवारियों से भरी रोडवेज बस पलटी, कई यात्री हुए घायल

अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरा गांव में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए. घटना की सूचना पर अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल भिजवाया. दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बस अलवर से जयपुर की ओर जा रही थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि शनिवार को अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बस पलटने की सूचना मिली. तुरंत अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 5 से 6 लोग इस घटना में गंभीर घायल हुए हैं. जिन्हें एंबुलेंस के जरिए अलवर जिला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया. फिलहाल घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है. वहीं मालाखेड़ा अस्पताल के एंबुलेंस चालक नरेंद्र ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और एंबुलेंस में घायलों को लेकर अलवर जिला अस्पताल आए.