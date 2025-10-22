ETV Bharat / state

मिर्जापुर में चलती ट्रेन में चढ़ने पर गिरा यात्री; ड्यूटी पर तैनात RPF के जवानों ने बचाई जान, CCTV में घटना कैद

मिर्जापुर में चलती ट्रेन में चढ़ने पर गिरा यात्री ( Photo credit: RPF )

मिर्जापुर : रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर बुधवार की सुबह अफरा-तफरी मच गई. स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन में चढ़ते समय फिसल कर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में गिर गया. ड्यूटी में तैनात आरपीएफ के जवानों ने यात्री की जान बचाई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. CCTV फुटेज (Video credit: RPF)