मिर्जापुर में चलती ट्रेन में चढ़ने पर गिरा यात्री; ड्यूटी पर तैनात RPF के जवानों ने बचाई जान, CCTV में घटना कैद
आरपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर चमन सिंह तोमर ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 8:32 PM IST
मिर्जापुर : रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर बुधवार की सुबह अफरा-तफरी मच गई. स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन में चढ़ते समय फिसल कर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में गिर गया. ड्यूटी में तैनात आरपीएफ के जवानों ने यात्री की जान बचाई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
आरपीएफ के जवानों की सतर्कता से बची जान : मिर्जापुर आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि बुधवार सुबह 7:23 बजे प्लेटफॉर्म संख्या दो पर ट्रेन संख्या 04438 टीओडी स्पेशल पहुंची. करीब 7:25 बजे एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान यात्री पैर फिसलने से ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में गिरकर फंस गया. ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने यात्री को खींचकर प्लेटफार्म से बाहर निकाला. घटना को देखकर गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी. इस दौरान यात्री को मामूली खरोंच आ गई थी. इसके बाद यात्री को बैठाकर दोबारा ट्रेन रवाना की गई.
आरपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर चमन सिंह तोमर ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर दो पर हेड कॉन्स्टेबल वीरेंद्र प्रताप सिंह, शिवकुमार यादव, शशिधर यादव और कॉन्स्टेबल सुनील कुमार ड्यूटी पर मौजूद थे. इस दौरान एक यात्री प्लेटफार्म दो से जब ट्रेन चलने लगी तो गार्ड के बगल जनरल कोच में चढ़ने की कोशिश करने लगा. अचानक उसका पैर फिसल गया. मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और ट्रेन के गार्ड ने भी वैक्यूम ब्रेक लगा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया. यात्री को मामूली खरोंच आई थी. यात्री को उसी ट्रेन में बैठाकर रवाना कर दिया गया है.
