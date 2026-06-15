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एयरपोर्ट पर नन्ही बच्ची ने पढ़ी हनुमान चालीसा, यात्री सुविधा दिवस पर यात्रियों ने पूछा-बाहर की सुविधाएं कब होंगी बेहतर

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग यात्री ने की. रायपुर से प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

SWAMI VIVEKANANDA AIRPORT
यात्री सुविधा दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 10:55 PM IST

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रायपुर: 15 जून को यात्री सुविधा दिवस मनाया जाता है. हवाई अड्डे पर पहुंचे मुसाफिरों को यात्री सुविधा दिवस के दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से गुलाब का फूल आज भेंट किया गया. सफर करने वाले मुसाफिरों को तिलकर लगाकर उनका स्वागत किया गया. इस मौके पर लोकनृत्य का भी आयोजन किया गया. यात्री सुविधा दिवस के दिन ईटीवी भारत की टीम रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंची थी और वहां आए यात्रियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे बातचीत की.

एयरपोर्ट पहुंची एक नन्ही यात्री ने ईटीवी भारत के कैमरे पर अपनी तोतली आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. हालांकि कार्यक्रम के उत्सवी माहौल के बीच यात्रियों ने एयरपोर्ट की वास्तविक सुविधाओं को लेकर कई सवाल भी उठाए. किसी ने बाहर पंखे और बैठने की व्यवस्था बढ़ाने की मांग की, तो किसी ने वॉशरूम, कैफेटेरिया, प्ले एरिया और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को देने की मांग की.

यात्री सुविधा दिवस पर खास रिपोर्ट (ETV BHARAT)

फ्लाइट से पहले नन्ही यात्री ने सुनाई हनुमान चालीसा

यात्री सुविधा दिवस के दौरान एयरपोर्ट पहुंची एक नन्ही बच्ची ने ईटीवी भारत की टीम के सामने अपनी मधुर और तोतली आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया. बच्ची किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक सामान्य यात्री के रूप में सफर पर निकलने से पहले उसने "जय हनुमान ज्ञान गुण सागर..." का पाठ सुनाया. बच्ची का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया.



स्वागत शानदार, लेकिन बाहर सुविधाओं की कमी

यात्री सुविधा दिवस पर एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों का फूल, टीका, लोकनृत्य और पौधों के साथ स्वागत किया गया. यात्रियों ने इस पहल की सराहना की, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाया कि क्या एक दिन के आयोजन से उनकी रोजमर्रा की समस्याएं दूर हो पाएंगी. उनका कहना था कि एयरपोर्ट के अंदर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन बाहर इंतजार करने वालों के लिए सुविधाओं का अभाव है.



गर्मी में पंखों और बैठने की व्यवस्था बढ़ाने की मांग

कई यात्रियों और उनके परिजनों ने कहा कि एयरपोर्ट के बाहर तेज गर्मी में पर्याप्त पंखे नहीं हैं. लंबे समय तक इंतजार करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. महिलाओं ने कहा कि बाहर बैठने के लिए कुर्सियां भी कम हैं, जिसके कारण कई लोगों को खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है. उनका कहना था कि यात्रियों को छोड़ने और लेने आने वालों के लिए भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए.



वॉशरूम और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी

कुछ यात्रियों ने कहा कि बाहर वॉशरूम और टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. उनका कहना था कि गेस्ट एरिया में एक वॉशरूम है, लेकिन यात्रियों और आगंतुकों की संख्या के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है. यात्रियों ने ठंडे पानी की व्यवस्था बढ़ाने की भी मांग की.



कैफेटेरिया और बच्चों के लिए प्ले एरिया की जरूरत

यात्रियों का कहना था कि कई बार फ्लाइट लेट होने या किसी को रिसीव करने में देरी होने के कारण लोगों को लंबे समय तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है. ऐसे में बड़ा कैफेटेरिया और बच्चों के लिए प्ले एरिया होना चाहिए. उनका कहना था कि दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जिससे परिवारों को राहत मिलती है.



पार्किंग, साइन बोर्ड और हरियाली बढ़ाने की सलाह

कुछ यात्रियों ने कहा कि भविष्य को देखते हुए पार्किंग का विस्तार जरूरी है. पहली बार एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को कई बार यह समझ नहीं आता कि कौन-सी सुविधा कहां उपलब्ध है, इसलिए बेहतर साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए। यात्रियों ने एयरपोर्ट परिसर में अधिक हरियाली और पेड़-पौधे लगाने की भी सलाह दी.



रायपुर से सीधे विदेश जाने वाले उड़ानों की मांग

एक यात्री ने रायपुर एयरपोर्ट को जल्द अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की. उनका कहना था कि विदेश जाने के लिए उन्हें हर बार दिल्ली या मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है. यदि रायपुर से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हों तो यात्रियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे.



किसी ने सराहा, किसी ने सुधार की गुंजाइश बताई

कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट की मौजूदा व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया और कहा कि उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। वहीं सऊदी अरब से आए एक यात्री ने कहा कि बाहर की व्यवस्थाएं अच्छी दिख रही हैं और अंदर जाने के बाद ही सुविधाओं का पूरा आकलन किया जा सकेगा.

यात्री सुविधा दिवस पर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के स्वागत और जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए. लेकिन यात्रियों की प्रतिक्रियाएं यह भी बताती हैं कि एयरपोर्ट के भीतर की सुविधाओं के साथ-साथ बाहर इंतजार करने वाले लोगों की जरूरतों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरुरत है. अब देखना होगा कि यात्रियों की ये मांगें सिर्फ सुझाव बनकर रह जाती हैं या आने वाले समय में सुविधाओं के विस्तार के रूप में जमीन पर भी दिखाई देती है.

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