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पलामू के डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आया शख्स, अस्पताल में मौत

पलामू के डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई.

Daltonganj Railway Station, Palamu
डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 7:42 PM IST

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पलामू: जिले के डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन के नीचे आ गया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. रेलवे सुरक्षा बल और पलामू पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है. दरअसल व्यक्ति डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक बैठा था.

ट्रेन के नीचे आने से जख्मी हुआ शख्स

प्लेटफार्म के शुरुआती क्षेत्र में वह गया था और कुछ देर तक वहां खड़ा रहा लेकिन जैसे ही प्लेटफार्म पर मालगाड़ी गुजरने लगी वैसे ही वह नीचे आ गया. मौके पर मौजूद रेलवे यात्री और अन्य लोगों ने आरपीएफ को घटना की सूचना दी. रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी शख्स को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती कराया.

मृतक की शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस

जहां इलाज के दौरान में उसकी मौत हो गई. मृतक का शव पुलिस की कस्टडी में है और पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, जिस इलाके में यह व्यक्ति ट्रेन के नीचे आया था, उस इलाके में सीसीटीवी का कवरेज नहीं है. रेलवे स्टेशन मास्टर उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है.

घटना के बाद प्रभावित रहा रेलवे का परिचालन

आरपीएफ के उमाकांत ने बताया कि शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया था, उसकी पहचान नहीं हुई है. इधर, घटना के बाद बड़ी संख्या में रेल यात्री एवं अन्य लोग प्लेटफार्म पर पहुंचे थे. कुछ देर के लिए परिचालन भी प्रभावित रहा था. 72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद नियमानुसार शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा.

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DALTONGANJ RAILWAY STATION
रेलवे यात्री की अस्पताल में मौत
PASSENGER DIED IN HOSPITAL
ट्रेन के नीचे आने से शख्स की मौत

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