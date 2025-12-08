लखनऊ एयरपोर्ट पर अचानक बिगड़ी यात्री की तबीयत, मौत, दिल्ली के लिए पकड़नी थी फ्लाइट
एयरपोर्ट की पार्किंग में कार से निकलते ही यात्री जमीन पर गिरा, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 11:27 AM IST
लखनऊ: लखनऊ एयरपोर्ट की कार पार्किंग में एक यात्री की अचानक तबियत बिगड़ गई. जिसके बाद यात्री को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पार्किंग पर अनूप पांडे (45) पहुंचे. बताते हैं कि कार से बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़े. वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी. इसके बाद उन्हें कृष्णा नगर स्थित लोक बंधु हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्यट्या में यह हार्ट अटैक का मामला है.
पुलिस की छानबीन में सामने आया कि अनूप पांडे एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे. अनूप पांडे चार दिन पहले अपने एक रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने के लिए कानपुर आए थे. अनूप के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी है, जो बेंगलुरु में रहती हैं. उन्हें शुक्रवार देर शाम एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होना था.
लखनऊ एयरपोर्ट चौकी इंचार्ज निशु चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को लखनऊ एयरपोर्ट की पार्किंग में कार से बाहर निकलते ही एक यात्री अचानक गिर गया, जिसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे आराम नहीं मिला. इसके बाद यात्री को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई.
यह भी पढ़ें: लखनऊ एयरपोर्ट पर क्राइसिस अब भी जारी; इंडिगो की 40 उड़ानें कैंसिल, यात्रियों को परेशानी
यह भी पढ़ें: लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री ने किया जमकर हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता, मुकदमा दर्ज