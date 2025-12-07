ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री ने किया जमकर हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता, मुकदमा दर्ज

सुरक्षाकर्मियों से गालीगलौज, मारपीट का भी आरोप, सरोजनी नगर पुलिस ने हिरासत में लिया.

प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 11:38 AM IST

लखनऊ: एयरपोर्ट पर शनिवार रात करीब 9:00 बजे हंगामा हो गया. इंडिगो की फ्लाइट से दम्माम जाने के लिए पहुंचे यात्री को जब नशे में होने के चलते यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली तो वह जमकर हंगामा करने लगा. पहले तो अपने सामान में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद अन्य यात्रियों से गालीगलौज. फिर सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो आरोप है कि मारपीट की. एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने यात्री को सरोजिनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में सरोजिनी नगर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

एमएसएफ सिक्योरिटी सिफ्ट इंचार्ज अभिषेक सिंह ने बताया कि देवरिया निवासी घनश्याम विश्वकर्मा इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई97 से दम्माम जाने के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा था. नशे में होने के कारण इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट में जाने की अनुमति नहीं दी. यात्री घनश्याम को आफलोड करके टर्मिनल के बाहर निकाल दिया. टर्मिनल के बाहर आते ही घनश्याम ने अपना सामान तोड़ना शुरू कर दिया. साथ ही बाहर खड़े यात्रियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा. जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों के साथ गालीगलौज और मारपीट शुरू कर दी.

घटना की सूचना सरोजिनी नगर पुलिस को दी गई. सरोजिनी नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्री घनश्याम को हिरासत में ले लिया. एमएसएफ सुरक्षा कर्मी अभिषेक सिंह की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. इधर, इस प्रकरण के ब ाद एयरपोर्ट पर यात्री फूट-फूट कर रोने लगा. सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे घनश्याम विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

