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रायपुर से लखनऊ जा रही यात्री बस कवर्धा जिले में पलटी, कई यात्री घायल, जनहानि नहीं

दशरंगपुर पुलिस चौकी इलाके में स्टेयरिंग फेल होने से पलटी बस, घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया

bus overturned
रायपुर से लखनऊ जा रही यात्री बस कवर्धा जिले में पलटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 5:15 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा. कबीरधाम जिले के दशरंगपुर पुलिस चौकी इलाके में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई. रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर रविवार को घटना हुई. रायपुर से लखनऊ जा रही नफीस ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई.

स्थानीय लोगों ने की मदद

हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना दशरंगपुर चौकी क्षेत्र के पनेका गांव के पास हुई. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की.

दशरंगपुर पुलिस चौकी इलाके में स्टेयरिंग फेल होने से पलटी बस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यात्रियों को चोट आई लेकिन जनहानि नहीं

पुलिस को सूचना देकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया. सूचना मिलने पर दशरंगपुर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजकर उपचार की व्यवस्था कराई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना में कई यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, हालांकि राहत की बात है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

स्टेयरिंग फेल होने से पलटी बस

बस चालक ने पुलिस को बताया कि वाहन निर्धारित गति से चल रहा था. इसी दौरान अचानक बस का स्टेयरिंग फेल हो गया. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस की रफ्तार कम करने का प्रयास किया, लेकिन स्टेयरिंग काम नहीं करने के कारण वाहन सड़क से नीचे उतरकर खेत में पलट गया.

दशरंगपुर चौकी प्रभारी त्रिलोक प्रधान ने बताया की घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है. वहीं यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ट्रेवल्स कंपनी को दूसरी बस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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Last Updated : June 7, 2026 at 5:37 PM IST

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