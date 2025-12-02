बंजारी घाट में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, घायलों को भेजा गया रतनपुर और बिलासपुर के अस्पताल
हादसे में 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक है.
गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा से बिलासपुर की ओर जा रही दीप ट्रैवल्स की बस मंगलवार शाम बंजारी घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस अचानक अनियंत्रित होकर प्रोटेक्शन वॉल से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बेकाबू होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में सवार मुसाफिर गंभीर रुप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुल छह यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है. सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से रतनपुर और बिलासपुर भेजा गया है. घायलों का इलाज 2 अलग अलग अस्पतालों में जारी है.
यात्री बस बेकाबू होकर पलटी
घटना की जानकारी मिलते ही केंदा चौकी पुलिस, जीपीएम यातायात और स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम एंबुलेंस के साथ तत्काल मौके पर पहुंची. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल रतनपुर और बिलासपुर सिम्स भेजा गया.
मौके पर पहुंची पुलिस टीम
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायलों के नाम और पते की पुष्टि की जा रही है. घायलों के परिजनों को भी फोन के जरिए सूचित किया जा रहा है.स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बंजारी घाट का सड़क मार्ग लंबे समय से जर्जर अवस्था में है, जिस कारण यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. बरसात के बाद भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क पर जगह-जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं. ये गड्ढे वाहन चालकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं.
हादसे की वजह सड़क पर बने गड्ढे
प्राथमिक जांच में भी सड़क की खराब हालत को ही दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस के अनियंत्रित होने के कारणों की तकनीकी रूप से भी जांच की जा रही है. दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस टीम ने बाद में खुलवा दिया. फिलहाल एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.
