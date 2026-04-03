यात्री बस और कंटेनर की भिड़ंत, दोनों ड्राइवर समेत 5 गंभीर रूप से घायल
एक्सीडेंट रात लगभग 3 बजे के आसपास दशरंगपुर पुलिस चौकी के पास हुआ. जबलपुर से रायपुर जा रही बस और कंटेनर की टक्कर हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 3, 2026 at 3:21 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:28 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में यात्री बस और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों के चालक सहित तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना रात्रि लगभग 3 बजे दशरंगपुर पुलिस चौकी के पास हुई, जब जबलपुर से रायपुर जा रही जीवन बस सर्विस की बस सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर से टकरा गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कंटेनर चालक का हाथ-पैर टूट गया और वह वाहन में ही बुरी तरह फंस गया। वहीं बस चालक और तीन यात्री भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं.
घटना की सूचना मिलते ही दशरंगपुर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर चालक को वाहन से बाहर निकाला। सभी घायलों को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे का कारण तेज रफ्तार, सामने से आ रही वाहनों की तेज रोशनी और सड़क के मोड़ पर नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। दुर्घटना के समय दोनों वाहन संतुलन खो बैठे, जिससे आमने-सामने टक्कर हो गई.
दशरंगपुर पुलिस ने बताया कि रात में तेज आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.