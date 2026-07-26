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'दिल्ली से देहरादून ढाई घंटे, मसूरी पहुंचने में पांच घंटे', वन-वे व्यवस्था से जाम में फंसे पर्यटक

मसूरी-देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क धंसने के बाद लागू की गई है वन-वे व्यवस्था, जाम में फंसे पर्यटक,लोगों ने उठाए सवाल

Dehradun Mussoorie Road Traffic Jam
मसूरी-देहरादून रोड पर लगा जाम (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मानसून के बीच क्षतिग्रस्त मसूरी-देहरादून मार्ग अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है. पानी वाले बैंड के पास सड़क धंसने के बाद मार्ग को वन-वे किए जाने से दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है. हालात ऐसे हैं कि देहरादून से मसूरी का सामान्य एक घंटे का सफर अब चार से पांच घंटे में पूरा हो रहा है. इससे पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होने लगा है.

मसूरी घूमने आए पर्यटक ने बताई आपबीती: दिल्ली से मसूरी घूमने आए पर्यटक अभिषेक ने बताया कि वो दिल्ली से देहरादून आए. जिसमें उन्हें सिर्फ ढाई घंटे ही लगे, लेकिन देहरादून से मसूरी पहुंचने में करीब पांच घंटे लग गए. उन्होंने कहा कि पहले वैली ब्रिज वाले क्षेत्र में जाम में फंसे.

इसके बाद पानी वाले बैंड पर क्षतिग्रस्त सड़क के कारण फिर घंटों इंतजार करना पड़ा. उनका कहना था कि जब तक स्थायी सड़क और पुश्ते का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन को यातायात सुचारु रखने के लिए अस्थायी वैकल्पिक पुल या अन्य व्यवस्था करनी चाहिए.

"हमें दिल्ली से देहरादून पहुंचने में उन्हें केवल ढाई घंटे लगे, लेकिन देहरादून से मसूरी आने में करीब पांच घंटे लग गए."- अभिषेक, पर्यटक

स्थानीयों ने पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: मसूरी निवासी गौरव ने कहा कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और सुरक्षा पुश्ते का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया गया होता, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती. मसूरी पहले ही जाम से जूझता है, लेकिन इससे और ज्यादा परेशानी हो रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि खराब निर्माण कार्य का खामियाजा अब स्थानीय लोगों, पर्यटकों और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है. उनका कहना है कि लगातार लग रहे जाम से पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और मसूरी की छवि पर भी असर पड़ रहा है.

Dehradun Mussoorie Road Traffic Jam
देहरादून मसूरी रोड पर जाम ही जाम (फोटो- ETV Bharat)

बारिश से धीमा पड़ा निर्माण कार्य: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से पर सुरक्षा पुश्ते के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है. इसके बाद सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा. हालांकि, लगातार हो रही बारिश के कारण निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो रही है. विभाग का दावा है कि मौसम अनुकूल होते ही कार्य में तेजी लाकर मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा.

पर्यटक और कारोबारी दोनों परेशान: वन-वे व्यवस्था के कारण घंटों तक वाहन रेंगते रहे. होटल व्यवसायियों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बार-बार लगने वाले जाम से पर्यटक परेशान होकर मसूरी आने से बचने लगे हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.

अब लोगों की मांग है कि केवल अस्थायी यातायात व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय प्रशासन सड़क के स्थायी और सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए तेजी से काम करे. ताकि, मानसून के दौरान बार-बार जाम और दुर्घटना जैसी स्थिति से राहत मिल सके.

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