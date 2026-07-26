ETV Bharat / state

'दिल्ली से देहरादून ढाई घंटे, मसूरी पहुंचने में पांच घंटे', वन-वे व्यवस्था से जाम में फंसे पर्यटक

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में मानसून के बीच क्षतिग्रस्त मसूरी-देहरादून मार्ग अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है. पानी वाले बैंड के पास सड़क धंसने के बाद मार्ग को वन-वे किए जाने से दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है. हालात ऐसे हैं कि देहरादून से मसूरी का सामान्य एक घंटे का सफर अब चार से पांच घंटे में पूरा हो रहा है. इससे पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होने लगा है.

मसूरी घूमने आए पर्यटक ने बताई आपबीती: दिल्ली से मसूरी घूमने आए पर्यटक अभिषेक ने बताया कि वो दिल्ली से देहरादून आए. जिसमें उन्हें सिर्फ ढाई घंटे ही लगे, लेकिन देहरादून से मसूरी पहुंचने में करीब पांच घंटे लग गए. उन्होंने कहा कि पहले वैली ब्रिज वाले क्षेत्र में जाम में फंसे.

इसके बाद पानी वाले बैंड पर क्षतिग्रस्त सड़क के कारण फिर घंटों इंतजार करना पड़ा. उनका कहना था कि जब तक स्थायी सड़क और पुश्ते का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन को यातायात सुचारु रखने के लिए अस्थायी वैकल्पिक पुल या अन्य व्यवस्था करनी चाहिए.

"हमें दिल्ली से देहरादून पहुंचने में उन्हें केवल ढाई घंटे लगे, लेकिन देहरादून से मसूरी आने में करीब पांच घंटे लग गए."- अभिषेक, पर्यटक

स्थानीयों ने पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: मसूरी निवासी गौरव ने कहा कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और सुरक्षा पुश्ते का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया गया होता, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती. मसूरी पहले ही जाम से जूझता है, लेकिन इससे और ज्यादा परेशानी हो रही है.