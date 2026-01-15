ETV Bharat / state

फिरोजाबाद के प्रसिद्ध पसीना वाले हनुमान मंदिर का कायाकल्प; पर्यटन विभाग 1 करोड़ खर्च करेगा

लखनऊ: पर्यटन विभाग ने फिरोजाबाद के प्रसिद्ध पसीना वाले हनुमान मंदिर के कायाकल्प का निर्णय लिया है. करीब 2000 वर्ष प्राचीन माने जाने वाले इस ऐतिहासिक मंदिर को शासन स्तर पर एक करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विभाग का प्रयास फिरोजाबाद को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है. यह मंदिर मुख्यालय से कुछ दूरी पर यमुना नदी के किनारे है. प्रसिद्ध पसीना वाले हनुमान मंदिर का समग्र पर्यटन विकास किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सूचना केंद्र, स्वच्छ शौचालय, पेयजल सुविधा और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल का निर्माण किया जाएगा.

जिले में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या: पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन के लिहाज से फिरोजाबाद महत्वपूर्ण जिला है. लखनऊ और आगरा रूट से जुड़े होने की वजह से जिले में पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है. वर्ष 2023 में जनपद आने वाले पर्यटकों की संख्या 04.44 लाख से अधिक थी.

साल 2024 में बढ़कर 06.48 लाख के पार चली गई. वर्ष 2025 के जनवरी से जून महीने तक 04.06 लाख से अधिक पर्यटकों ने जिले की सैर की है. पर्यटन विभाग का अनुमान है कि 2025 के अंत तक यह आंकड़ा 07 लाख के पार जा चुका है.