पशुपति पारस महागठबंधन से अलग, लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची
महागठबंधन में पशुपति पारस की बात अंतत: नहीं बन पायी. लोजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है.
Published : October 17, 2025 at 8:57 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 9:05 PM IST
पटना: बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में विवाद का खुलासा हो ही गया. पशुपति पारस का महागठबंधन से साथ बात नहीं बन पायी. उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. खगड़िया के अलौली से पशुपति पारस ने अपने बेटे यशराज पासवान को टिकट दिया है. इसके अलावे 24 उम्मीदवारों की सूची जारी की है.
पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों की सूची
- अलौली (एससी): यशराज पासवान
- खगडिया: पूनम यादव
- बेलदौर: सुनीता शर्मा
- साहेबपुर कमाल: संजय कुमार यादव
- बखरी: नीरा देवी
- सिकंदरा: रामाधीन पासवान
- राजपुर: अमर पासवान
- चेनारी: सोनू कुमार नट
- डुमराव: मृत्युंजय कुशवाहा
- बक्सर: धर्मेन्द्र राम (मेहतर)
- आरा: हरे कृष्ण पासवान
- अरवल: दिविया भारती
- इमामगंज: तपेश्वर पासवान
- बराचट्टी शिव: कुमार नाथ निराला
- मोहनिया: अनील कुमार
- बड़हरिया: सुनील पासवान
- कुढ़नी: विनोद राय
- बरूराज: संजय पासवान
- हरसिद्दी: मदन पासवान
- गरखा: विगन मांझी
- चिरैया शेख: सलाउद्दीन खान
- राजापाकर: शिवनाथ कुमार पासवान
- हाजीपुर (शहर): धनश्याम कुमार दाहा
- वैशाली: राम एकबाल कुशवाहा
- महुआ: शमसुज्जमा
महागठबंधन में नहीं बनी पात: बता दें कि पशुपति पारस का सीटों को लेकर महागठबंधन लगातार बातें हो रही थी, लेकिन बात नहीं बन पायी. इसमें राजद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने, इसके बाद कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसमें पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर सीटों शेयरिंग की बात नहीं पा रही थी. अंतत: मुकेश सहनी 15 सीटों पर मान गए, लेकिन पशुपति नहीं मान पाए. पशुपति पारस का कहना है कि पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेंगे.
ये भी पढ़ें:
'243 सीटों पर दिखाएंगे दमखम', अलौली सीट के लिए पशपति पारस के बेटे यशराज ने भरा पर्चा