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चाचा पशुपति पारस का बड़ा फैसला, भतीजे को सौंपी पार्टी की कमान, टीका लगाकर चांदी का मुकुट पहनाया

प्रिंस राज को बड़ी जिम्मेदारी ( ETV Bharat )

पटना: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का शनिवार को 26वां स्थापना दिवस मनाया गया. रालोजपा पार्टी कार्यालय में 26 वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस कुमार पासवान, पूर्व सांसद चंदन सिंह के अलावा कई नेताओं ने रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

पारस ने प्रिंस को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष