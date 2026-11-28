चाचा पशुपति पारस का बड़ा फैसला, भतीजे को सौंपी पार्टी की कमान, टीका लगाकर चांदी का मुकुट पहनाया
LJP Foundation Day: पशुपति पारस ने पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर प्रिंस राज को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया. रिपोर्ट- कुंदन कुमार/ धर्मेंद्र झा
Published : November 28, 2026 at 7:40 PM IST
पटना: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का शनिवार को 26वां स्थापना दिवस मनाया गया. रालोजपा पार्टी कार्यालय में 26 वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस कुमार पासवान, पूर्व सांसद चंदन सिंह के अलावा कई नेताओं ने रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
पारस ने प्रिंस को बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष
इस अवसर पर संगठन को और मजबूत करने का भी संकल्प राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने लिया. सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी भतीजे प्रिंस राज पासवान को दे दी है. प्रिंस राज को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया.
चांदी का मुकुट पहनाकर घोषणा
मौके पर मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रिंस कुमार पासवान को माला पहनाया टीका लगाया और उसके बाद चांदी का मुकुट पहनाया. पारस ने घोषणा करते हुए कहा कि आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस ही होंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद प्रिंस कुमार पासवान ने कहा कि आज हम अपने भगवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद कर रहे हैं.
"रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. आज जो कुछ हम हैं उन्हीं के बदौलत हैं. हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसको ठीक ढंग से निभाने का काम करेंगे. हम बिहार की जनता हित के लिए संकल्पित हैं. अपने कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प ले रहे हैं. अपने संगठन को लेकर संकल्प ले रहे हैं कि संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे."- प्रिंस राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रालोजपा
कार्यकर्ता को भी मिलेगी जिम्मेदारी- प्रिंस
उन्होंने कहा कि पार्टी के नीचेले स्तर तक जाकर जो कार्य करता है, उन्हें भी संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी. जिससे हमारा संगठन मजबूत हो या पार्टी जन-जन तक पहुंचेगी. जनहित के मुद्दे को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे, जिससे कि सरकार ध्यान देकर जनहित का काम करें.
पार्टी को बिहार की नंबर वन पार्टी बनाने का संकल्प
वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के पार्टी कार्यालय में भी स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक ने कहा कि आज के दिन पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति पूरी निष्ठा, समर्पण और अनुशासन के साथ काम करने का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा, "हमारा संकल्प है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को बिहार की नंबर वन पार्टी बनाया जाए."
"इसके लिए संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करना होगा. पार्टी में एकजुटता और अनुशासन बनाए रखते हुए इसे जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. हमारी कोशिश होगी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी पार्टी में भागीदारी सुनिश्चित हो."- सुरेंद्र विवेक,प्रदेश अध्यक्ष, एलजेपीआर
50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत करीब 50 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान में सर्वसमाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी केवल राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज बनकर काम करना चाहती है.
10 हजार जनप्रतिनिधियों को संगठन से जोड़ने की तैयारी
संगठन विस्तार की रणनीति के तहत वर्ष 2026-27 में करीब 10 हजार जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है. विधायकों से विशेष रूप से कहा गया है कि वे सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ें, ताकि संगठन का विस्तार जमीनी स्तर तक हो सके.
स्थापना दिवस समारोह के अंत में पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से रामविलास पासवान के विचारों और उनके सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील की. हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और नारों के बीच पार्टी ने संगठन विस्तार, एकजुटता और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए मजबूती से तैयार रहने का संदेश दिया.
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